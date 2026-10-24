Gary Lineker, Manchester United'ın mevcut durumunu sert sözlerle değerlendirerek Cesc Fabregas'ı Old Trafford'a gitmenin kariyeri açısından hata olacağı konusunda uyardı. Arsenal, Barcelona ve Chelsea'nin eski yıldızı Fabregas'ın, Como'yu Şampiyonlar Ligi'nde Michael Carrick'in takımına karşı ezici bir galibiyete taşımasının ardından futbol dünyasındaki itibarı hızla artıyor.

Reklam

Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilginin ardından Carrick'e eleştiri yağmuru

Manchester United Teknik Direktörü Carrick'in konumu, çarşamba günü Como karşısında alınan 4-1'lik kötü Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından yoğun biçimde sorgulanıyor. Avrupa'daki bu ağır yenilgi, Carrick'in Old Trafford'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Kulüp yönetiminin, teknik direktör değişikliğine karar vermesi hâlinde olası alternatifleri araştırdığı belirtiliyor.

İtalyan ekibinin başında ise teknik direktörlük kariyerinin başındaki Fabregas var. İspanyol teknik adam, göreve başladığından beri takımını Avrupa'nın köklü devlerini ağır yenilgilere uğratabilecek güçlü bir ekibe dönüştürerek büyük beğeni topladı. Bu erken başarısı da onu doğal olarak Manchester'da Carrick'in yerine geçebilecek isimler arasına soktu.

‘O görevi kabul ederse çılgınlık etmiş olur’

Getty Images

Lineker, The Rest is Football podcast'inde Fabregas'ı İtalya'daki gelecek vadeden projesini bırakıp Old Trafford'da göreve gelmenin tehlikeleri konusunda uyardı. Eski İngiltere forvetine göre Manchester United'ı çalıştırmak, kariyerinin başındaki herhangi bir teknik direktör için şu anda son derece yıpratıcı bir ihtimal.

Lineker, “Como ile mütevazı bir başarı elde etmeye devam etse bile bir noktada büyük bir karar vermek zorunda kalacak, çünkü büyük bir kulüp onun için harekete geçecek,” dedi. “Bu kulüp United olabilir. O görevi kabul ederse çılgınlık etmiş olur! Orası gerçekten teknik direktörlerin kariyerini bitiren bir yer.”

Reklam Reklam

Programın diğer sunucusu Alan Shearer da bu görüşe katılarak Manchester'daki sık teknik direktör değişikliklerinin ciddi bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Shearer, “Çok büyük bir futbol kulübü olduğunu biliyorum ama orada kaç teknik direktörün görev yaptığını ve kaçının kovulduğunu düşününce şu anda cazip bir görev değil,” dedi. Kulübün sık sık ödediği yüksek fesih tazminatlarına da esprili bir göndermede bulunarak şunları ekledi: “Tek cazip yanı, 12 ya da 18 ay sonra büyük bir tazminat alabilecek olması.”

Related Topics

Fabregas, United'ın son dakikalardaki teselli golünün sorumluluğunu üstlendi

Premier Lig devine karşı unutulmaz bir galibiyet elde etmesine rağmen Fabregas, maç sırasındaki kendi kararlarını sert biçimde eleştirdi. United, 4-0 geriye düştükten sonra son dakikalarda bir gol buldu. Chelsea ve Arsenal'ın eski orta saha oyuncusu, bu konsantrasyon kaybının tüm sorumluluğunu üstlendi.

Fabregas son düdüğün ardından, “Son on dakikadan pişmanım çünkü takıma tempoyu düşürmesini söyleyen bendim. Önümüzde başka bir maç var ve 4-0'da oyunu biraz kontrol edebiliriz diye düşündüm,” dedi. “Oyunculara koşmayı bırakıp orta alanda kalmalarını söyledim. Bundan pişmanım çünkü onları her zaman sonuna kadar mücadele etmeye teşvik eden ilk kişi benim.

Reklam

“Attıkları gol canımı sıktı çünkü yoğunluğumuz düştü ve savunma bloğumuzu geri çektik. Ama bu benim hatamdı.”

Baskı altındaki Carrick'i kritik maçlar bekliyor

Getty Images

Carrick, Manchester'daki görevini sürdürebilmek için şimdi kritik bir dönemeçte. Avrupa sahnesinde alınan bu ağır yenilginin ardından United'ın teknik direktörü, artan huzursuzluğu yatıştırmak için takımına derhâl bir reaksiyon verdirmek zorunda. Bu kötü gidişatın hızla tersine çevrilememesi, Old Trafford'daki teknik direktör değişikliğini hızlandırabilir.

Reklam

Fabregas ise Como'nun etkileyici formunu sürdürmeye çalışacak. United karşısındaki maçın son bölümünde oyuncularına bilerek enerjilerini korumalarını söylemiş olması sayesinde kadrosu, yaklaşan maçlara dinç çıkacak. Bu da teknik direktörlerinin Avrupa'nın en parlak genç çalıştırıcılarından biri olarak itibarını daha da pekiştirecek.