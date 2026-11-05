Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Sırbistan ve Hollanda ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için 24 kişilik daraltılmış kadroyu açıkladı. Bundesliga'nın en golcü oyuncusu Niclas Fullkrug millî takıma dönerken, Borussia Monchengladbach'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Wael Mohya da sürpriz bir kararla ilk kez A millî takım kadrosuna çağrıldı.

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Klopp, Almanya kadrosunu daralttı ve genç oyuncuya sürpriz davet gönderdi

Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynanacak son UEFA Uluslar Ligi grup maçları için 24 kişilik kadrosunu belirledi. Eylülde 44 oyuncu çağıran 59 yaşındaki teknik direktör, bu kez kadroyu daraltırken Borussia Monchengladbach'ın 17 yaşındaki dikkat çeken oyuncusu Wael Mohya'ya da yer verdi.

Werder Bremen forveti Niclas Fullkrug da sezona yaptığı golcü başlangıcın ardından kadroya döndü. Fullkrug, sekiz maçta attığı dokuz golle Bundesliga gol krallığı yarışına liderlik ediyor.

Sakat Bayern Münihli ikili Serge Gnabry ve Jamal Musiala'nın yanı sıra Leipzig savunmacısı David Raum, Nick Woltemade ve Karim Adeyemi kadroya alınmadı.

Klopp, Mohya'nın potansiyelinden heyecan duyuyor ancak oyuncuyu gözetme sorumluluğunu vurguluyor

Aralık ayında 18 yaşına girecek Mohya'yı kadroya alma kararını anlatan Klopp, orta saha oyuncusunun hızlı yükselişine duyduğu hayranlığı dile getirdi. Klopp, “Wael Mohya öyle oyunculardan biri ki... Bundesliga'da oynayan çok fazla 17 yaşındaki oyuncu yok. Bu bile başlı başına sıra dışı bir özellik. Üstelik iyi de oynuyor” dedi.

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“Bir teknik direktör olarak göreviniz yalnızca genç oyuncuların en iyi oldukları mevkide oynamalarını ve iyi performans göstermelerini sağlamak değil. Onları gözetme sorumluluğunuz da var.”

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“Oyuncular ne kadar gençse bu sorumluluk da o kadar büyük. Onu bir hafta boyunca antrenmanda canlı izlemek için yanımıza almaya karar verdik” diye ekledi.

Uluslar Ligi'ndeki iki maç için Almanya'nın 24 kişilik kadrosu açıklandı

Klopp'un seçtiği kadroda, tüm mevkilerde kendini kanıtlamış millî yıldızlarla gelecek vadeden genç oyuncular bir arada:

Kaleciler: Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig.

Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig. Savunmacılar: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu. Orta saha oyuncuları: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz.

Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz. Forvetler: Younes Ebnoutalib, Niclas Fullkrug, Kai Havertz.

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Klopp, oyuncu seçeneklerinin genişliğine ilişkin “Elinizde ne kadar çok kaliteli oyuncu varsa bu kararları vermek o kadar zorlaşıyor. Bu da iyi bir sorun” değerlendirmesinde bulundu.

Slayt 4: Almanya'nın odağında belirleyici Uluslar Ligi grup maçları var

Kadro, 13 Kasım Cuma günü Sırbistan'la karşılaşmak üzere Belgrad'a gitmeden önce pazartesi günü Herzogenaurach'taki adidas genel merkezinde toplanacak.

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Almanya, dört maçta yalnızca bir galibiyet alabildiği inişli çıkışlı başlangıcın ardından durumunu iyileştirmek amacıyla 16 Kasım Pazartesi günü grup lideri Hollanda'yı Berlin'deki Olympiastadion'da ağırlayacak.

Klopp'un ekibi, ekim ayında Sırbistan karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, Amsterdam'daki 1-1'lik beraberlik ve Yunanistan'a karşı galibiyet elde edemediği iki maçın ardından dört puanda bulunuyor.