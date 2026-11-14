Luis de la Fuente, İspanya'nın İngiltere ile oynayacağı merakla beklenen Uluslar Ligi maçı öncesinde Thomas Tuchel'e sert bir yanıt vererek atmosferi kızıştırdı. İspanya Teknik Direktörü, ırkçılıkla mücadele protokollerine ilişkin imaları reddetti ve bu tür sorunların İspanyol futbolunda bulunmadığını savundu. De la Fuente, rekorlar kıran takımını Metropolitano'daki maça hazırlıyor.

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De la Fuente'den Tuchel'e yanıt

İspanya ile İngiltere arasındaki Uluslar Ligi maçı öncesinde, Tuchel'in ırkçılıkla mücadele protokollerine ilişkin açıklamaları nedeniyle gerilim giderek arttı. İngiltere teknik direktörünün son dönemde bu konuyu gündeme getirmesi sorulan De la Fuente, tavizsiz bir tutum sergiledi. 65 yaşındaki teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında, “İspanya'da ırkçılık yok. Bu kadar basit. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi. Bunu Tuchel'e söyleyin: İspanya'da ırkçılık yok” dedi.

Saha dışındaki tartışmaların ötesinde De la Fuente, takımını uluslararası futbolun zirvesine taşıyan psikolojik birlikteliğe vurgu yaptı. “Bizi birleştiren bir aile duygumuz var. Bu grubun profesyonelliğin ötesine geçen gücü de bu” diye konuştu. De la Fuente ayrıca, gruptan herhangi biri zor bir dönem geçirdiğinde takımın birlikteliği sayesinde destek gördüğünü belirtti. Bunun, son bir yılda rakiplerin aşmakta zorlandığı dirençli bir ortam yarattığını söyledi.

Üst üste 13. galibiyetin peşinde

İspanya, Metropolitano'daki karşılaşmaya 43 maçtır yenilmeyerek yakaladığı tarihî form grafiğiyle çıkıyor. Bu olağanüstü seri takımı rekorlar arasına soksa da teknik direktör, oyuncularının henüz tatmin olmadığını vurguladı. “Tarihe çoktan geçtik. Gelecekte bu rekorları birinin aşıp aşmayacağını göreceğiz. Ancak bugün itibarıyla tarihte en fazla maçta yenilmeyen millî takım biziz. Burada durmayacağız: Rekorlar kırmaya ve başka başarılara ulaşmaya devam etmek istiyoruz. Bu takım çok hırslı ve tek bir şeye odaklanıyor: Önümüzdeki maç, son maçımız. Bizi bu kadar hırslı kılan da bu. Geliştirebileceğimiz çok şey var ve daha iyisini yapmak istiyoruz” dedi.

De la Fuente, takımın konumunu sağlamlaştırdıktan sonra oyuncuların konsantrasyonunu kaybedebileceği yönündeki görüşleri reddetti. Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, “Size garanti ederim, hayır. Hayır. Yarın kazanmak istiyoruz. Üst üste on iki maç kazandık ve on üçüncüsünü istiyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Sonuç ne olursa olsun, yarın tek hedefimiz kazanmak” dedi.

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Lamine Yamal'ın sağlık durumu ve medya baskısı

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Maç öncesinin başlıca gündem maddelerinden biri, genç yıldız Yamal'ın fiziksel ve zihinsel durumu oldu. De la Fuente, kanat oyuncusunun tam olarak hazır olmadığı yönündeki söylentilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken durumuna da açıklık getirdi. Teknik direktör, “Kızgın değilim, gerçekten. Buna kızacak olsaydım… Sadece gerçeklerin söylenmemesinin beni rahatsız ettiğini söyledim. Eminim buradaki herkes de böyle hissediyordur. İnsanların yalan söylemesinden hoşlanmayız. Hepsi bu. Bununla birlikte Lamine harika durumda. Bütün süreci yeniden aynı şekilde yürütürdük. Tamamen iyileşti ve onunla Mikel'in karşılanışı muhteşemdi. Ailemizin iki üyesi daha yeniden aramızda ve bu kadar iyi olmalarından mutluyuz” dedi.

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Dünyanın en iyi oyun modelleri karşı karşıya

İki takım arasındaki taktik mücadelenin, modern futbolun en başarılı anlayışlarını sergilemesi bekleniyor. İngiltere'nin kalitesini kabul eden De la Fuente, kendi oyuncuları için İspanyol yaklaşımının daha üstün olduğunu savundu. “Dünya futbolunun iki güçlü takımının karşı karşıya geldiği bir maç oynayacağız. İzlenebilecek en iyi maçlardan biri” dedikten sonra, “Futbol modelleri arasında bizimkini seçerim çünkü oyuncularımız ona uyum sağlamış durumda” diye ekledi.

De la Fuente sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada en yüksek potansiyele sahip takımlardan ikisiyiz. İspanyol modelini tercih ediyorum. Bence kolayca ayırt edilebilen ve oyuncularımızla güçlü biçimde örtüşen bir model. Ben bunu tercih ediyorum. İngiliz modeli çok gelişti ve bence o da çok iyi. Ama biz İngiltere gibi oynayamayız, İngiltere de İspanya gibi oynayamaz.”