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Mohamed Saeed
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“Bunu Tuchel’e söyleyin!” Luis De la Fuente, Metropolitano’daki karşılaşma öncesinde ırkçılık iddiaları konusunda İngiltere teknik direktörüne sert yanıt verdi

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Luis de la Fuente, İspanya'nın İngiltere ile oynayacağı merakla beklenen Uluslar Ligi maçı öncesinde Thomas Tuchel'e sert bir yanıt vererek atmosferi kızıştırdı. İspanya Teknik Direktörü, ırkçılıkla mücadele protokollerine ilişkin imaları reddetti ve bu tür sorunların İspanyol futbolunda bulunmadığını savundu. De la Fuente, rekorlar kıran takımını Metropolitano'daki maça hazırlıyor.

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De la Fuente'den Tuchel'e yanıt

İspanya ile İngiltere arasındaki Uluslar Ligi maçı öncesinde, Tuchel'in ırkçılıkla mücadele protokollerine ilişkin açıklamaları nedeniyle gerilim giderek arttı. İngiltere teknik direktörünün son dönemde bu konuyu gündeme getirmesi sorulan De la Fuente, tavizsiz bir tutum sergiledi. 65 yaşındaki teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında, “İspanya'da ırkçılık yok. Bu kadar basit. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi. Bunu Tuchel'e söyleyin: İspanya'da ırkçılık yok” dedi.

Saha dışındaki tartışmaların ötesinde De la Fuente, takımını uluslararası futbolun zirvesine taşıyan psikolojik birlikteliğe vurgu yaptı. “Bizi birleştiren bir aile duygumuz var. Bu grubun profesyonelliğin ötesine geçen gücü de bu” diye konuştu. De la Fuente ayrıca, gruptan herhangi biri zor bir dönem geçirdiğinde takımın birlikteliği sayesinde destek gördüğünü belirtti. Bunun, son bir yılda rakiplerin aşmakta zorlandığı dirençli bir ortam yarattığını söyledi.

Üst üste 13. galibiyetin peşinde

İspanya, Metropolitano'daki karşılaşmaya 43 maçtır yenilmeyerek yakaladığı tarihî form grafiğiyle çıkıyor. Bu olağanüstü seri takımı rekorlar arasına soksa da teknik direktör, oyuncularının henüz tatmin olmadığını vurguladı. “Tarihe çoktan geçtik. Gelecekte bu rekorları birinin aşıp aşmayacağını göreceğiz. Ancak bugün itibarıyla tarihte en fazla maçta yenilmeyen millî takım biziz. Burada durmayacağız: Rekorlar kırmaya ve başka başarılara ulaşmaya devam etmek istiyoruz. Bu takım çok hırslı ve tek bir şeye odaklanıyor: Önümüzdeki maç, son maçımız. Bizi bu kadar hırslı kılan da bu. Geliştirebileceğimiz çok şey var ve daha iyisini yapmak istiyoruz” dedi.

De la Fuente, takımın konumunu sağlamlaştırdıktan sonra oyuncuların konsantrasyonunu kaybedebileceği yönündeki görüşleri reddetti. Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, “Size garanti ederim, hayır. Hayır. Yarın kazanmak istiyoruz. Üst üste on iki maç kazandık ve on üçüncüsünü istiyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Sonuç ne olursa olsun, yarın tek hedefimiz kazanmak” dedi.

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Lamine Yamal'ın sağlık durumu ve medya baskısı

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images

Maç öncesinin başlıca gündem maddelerinden biri, genç yıldız Yamal'ın fiziksel ve zihinsel durumu oldu. De la Fuente, kanat oyuncusunun tam olarak hazır olmadığı yönündeki söylentilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken durumuna da açıklık getirdi. Teknik direktör, “Kızgın değilim, gerçekten. Buna kızacak olsaydım… Sadece gerçeklerin söylenmemesinin beni rahatsız ettiğini söyledim. Eminim buradaki herkes de böyle hissediyordur. İnsanların yalan söylemesinden hoşlanmayız. Hepsi bu. Bununla birlikte Lamine harika durumda. Bütün süreci yeniden aynı şekilde yürütürdük. Tamamen iyileşti ve onunla Mikel'in karşılanışı muhteşemdi. Ailemizin iki üyesi daha yeniden aramızda ve bu kadar iyi olmalarından mutluyuz” dedi.

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Dünyanın en iyi oyun modelleri karşı karşıya

İki takım arasındaki taktik mücadelenin, modern futbolun en başarılı anlayışlarını sergilemesi bekleniyor. İngiltere'nin kalitesini kabul eden De la Fuente, kendi oyuncuları için İspanyol yaklaşımının daha üstün olduğunu savundu. “Dünya futbolunun iki güçlü takımının karşı karşıya geldiği bir maç oynayacağız. İzlenebilecek en iyi maçlardan biri” dedikten sonra, “Futbol modelleri arasında bizimkini seçerim çünkü oyuncularımız ona uyum sağlamış durumda” diye ekledi.

De la Fuente sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada en yüksek potansiyele sahip takımlardan ikisiyiz. İspanyol modelini tercih ediyorum. Bence kolayca ayırt edilebilen ve oyuncularımızla güçlü biçimde örtüşen bir model. Ben bunu tercih ediyorum. İngiliz modeli çok gelişti ve bence o da çok iyi. Ama biz İngiltere gibi oynayamayız, İngiltere de İspanya gibi oynayamaz.”

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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