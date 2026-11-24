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Orta saha oyuncusu Vitaly Janelt, pazartesi akşamı Brentford'un Premier Lig'de Everton'ı 4-0 yendiği maça harika bir golle katkıda bulundu.

67. dakikada rakip kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Janelt, topu önüne aldı ve şaşırtıcı biçimde hiçbir baskı görmeden şutunu çekti. Alman millî futbolcu önündeki boşluğu müthiş değerlendirdi! Janelt'in yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çektiği sert şut tam köşeye gitti. Everton kalesindeki İngiltere millî takımının kalecisi Jordan Pickford'un topu kurtarma şansı yoktu. Janelt maçın ardından Sky'a, “Biraz boş alanım vardı ve kimse üzerime gelmedi. Ben de kendi kendime ‘Biliyor musun? Vur gitsin’ dedim. Sonra da top köşeye gitti” diye konuştu.

Brentford'un kaptanı Janelt, iki ön liberodan biri olarak genel anlamda iyi bir maç çıkardı. Takımının öne geçtiği golün hazırlığında da payı vardı. Maçın oyuncusu ödülü kendisine verildiğinde, takım arkadaşı Keane Lewis-Potter'ın iki golünü hatırlatarak “Keano iki gol atmasına rağmen mi?” diye sordu. Muhabir bunu doğruladı ve şakayla, “Bunu soyunma odasında tartışabilirsiniz” dedi. Janelt ise gülerek “Ben ödülü alırım” karşılığını verdi.

2020'de VfL Bochum'dan İngiltere'ye transfer olan 28 yaşındaki Janelt, Brentford'un vazgeçilmez oyuncularından biri. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Janelt'i ilk kez eylül ayında millî takıma çağırmıştı . Hamburg doğumlu oyuncu, Klopp'un 44 kişilik geniş kadrosunda yer almıştı.

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Vitaly Janelt, Almanya Millî Takımı'ndaki ilk maçına ekim başında çıktı

Janelt, ekim başında Sırbistan'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette maçın bitimine kısa süre kala oyuna girdi ve böylece ilk, şu ana kadar da tek millî maçına çıktı. Ancak Klopp, Sırbistan'daki ve Hollanda'ya karşı oynanacak kasım maçları için belirlediği, önemli ölçüde daraltılmış Almanya kadrosuna onu almadı.

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Yine de Janelt, istikrarlı biçimde güçlü performanslar sergilemeye devam ederse yeniden millî takıma çağrılabilir. Bu sezon Brentford formasıyla tüm kulvarlarda şu ana kadar 12 maça çıktı. Everton'a attığı harika gol, sezonun üçüncü golüydü. Everton karşısındaki farklı galibiyetle Brentford, Premier Lig tablosunda altıncı sıraya yükseldi. Kulübün hedefleri büyük.

Janelt, “Daha istikrarlı olmalıyız ama kulüp olarak kendimize yüksek hedefler koyabiliriz” dedi. Brentford, James Tarkowski'nin 40. dakikada kırmızı kart görmesiyle rakibinin erken sayılabilecek bir aşamada 10 kişi kalmasından da yararlandı. Janelt, “Çok iyi başladık. Bana göre kırmızı karttan önce de ilk 20, 25 dakikada çok iyi oynadık. Maçı kontrol ettik ve hak ederek kazandık” diye konuştu.

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Brentford, cumartesi günü deplasmanda derin bir kriz yaşayan Manchester United'la karşılaşacak. Ardından Janelt ve takım arkadaşlarını ligin zirvesindeki Arsenal (2 Aralık) ve Manchester City (5 Aralık) gibi iki güçlü rakip bekliyor.