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Orta saha oyuncusu Vitaly Janelt, pazartesi akşamı Everton'a karşı oynanan Premier Lig maçında attığı muhteşem golle Brentford'ın 4-0'lık galibiyetine katkıda bulundu.

67. dakikada rakip kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Janelt, topu önüne çekti ve şaşırtıcı biçimde hiç rahatsız edilmeden şutunu çekti. Almanya millî takım oyuncusu, bulduğu boşluğu müthiş değerlendirdi. Janelt'in yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla yaptığı sert vuruş tam doksana gitti. Everton kalesindeki İngiliz millî kaleci Jordan Pickford'ın kurtarış şansı yoktu.

Brentford'ın kaptanı Janelt, çift ön liberolu orta sahada genel olarak iyi bir maç çıkardı ve takımının öne geçtiği golün hazırlık aşamasında da rol oynadı. Merkez orta saha oyuncusu, karşılaşmanın ardından Sky Sports'a eğlenceli bir röportaj verdi.

Maçın oyuncusu ödülü kendisine verildiğinde Janelt, takım arkadaşı Keane Lewis-Potter'ın attığı iki golü hatırlatarak, "Keano iki gol atmasına rağmen mi?" diye sordu. Muhabir bunu doğruladı ve şakayla karışık, "Bunu soyunma odasında tartışabilirsiniz" dedi. Janelt ise gülerek, "Ben alırım" yanıtını verdi.

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2020'de VfL Bochum'dan İngiltere'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, Brentford'ın vazgeçilmez isimlerinden biri. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Janelt'i ilk kez eylülde millî takıma çağırmıştı . Hamburg doğumlu oyuncu, Klopp'un 44 kişilik geniş kadrosunda yer almıştı.

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Vitaly Janelt, Almanya millî takımında ilk maçına ekim başında çıktı

Janelt, ekim başında Sırbistan'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette maçın bitimine kısa süre kala oyuna girdi ve böylece ilk ve şu ana kadarki tek millî maçına çıktı. Ancak Klopp, Sırbistan ve Hollanda ile kasım ayında oynanacak maçlar için büyük ölçüde daralttığı kadroya onu almadı.

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Yine de Janelt, güçlü performansını istikrarlı biçimde sürdürürse Almanya millî takımına yeniden çağrılabilir. Bu sezon Brentford formasıyla tüm kulvarlarda şu ana kadar 12 maça çıktı. Everton'a attığı muhteşem gol, sezonun üçüncü golüydü. Everton karşısındaki farklı galibiyetin ardından Brentford, Premier Lig'de altıncı sıraya yükseldi. Kulübün hedefleri büyük.

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Janelt, "Daha istikrarlı olmalıyız ama kulüp olarak kendimize yüksek hedefler koyabiliriz" dedi. Brentford, cumartesi günü deplasmanda derin bir kriz içindeki Manchester United'la karşılaşacak. Ardından Janelt ve takım arkadaşlarını, lider Arsenal (2 Aralık) ve Manchester City (5 Aralık) gibi iki güçlü rakip bekliyor.