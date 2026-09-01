"Jürgen Klopp olmasaydı Leipzig'te Diomande de olmazdı, bunu söylemek gerekir" diyen Mintzlaff, ardından yeni milli takım teknik direktörünün içecek üreticisindeki futbol patronluğu rolünden DFB'ye geçişiyle ilgili şunları söyledi: "O, ilgili sportif sorumluları cesur kararlar almaya da teşvik eden biriydi. Bu yüzden bu bize acı veriyor. Ama milli takımın artık teknik direktörlük koltuğunda kesinlikle mümkün olan en iyi seçeneğe sahip olmasına da seviniyoruz."

Mintzlaff'ın ifadelerine göre Klopp, RB'deki bir buçuk yılında Global Head of Soccer olarak "çok sayıda iz bıraktı" ve ayrılığı "elbette acı verdi". Buna rağmen, yaz aylarında kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından DFB'den gelen talebin Red Bull tarafından reddedilemeyeceği açıktı. Klopp'un Julian Nagelsmann'ın halefi olma isteği fazla büyüktü: "Bana, diğer herhangi bir teknik direktörlük görevinin, yani ligdeki bir işin onu cezbetmeyeceğini ve bu durumda bizimle kendi görev alanında kalmayı tercih edeceğini söyledi. Ama milli takım, o dönemde de, onun için başka bir şeydi ve onu duygusal olarak etkileyen bir şeydi. Biz de sonra karar verdik: O halde gitmesine izin verelim."

Klopp'un Red Bull ile aslında uzun vadeli, 2029'a kadar süren ve çıkış maddesi içermeyen bir sözleşmesi vardı. Mintzlaff, DFB ve Liverpool'un uzun yıllar görev yapan teknik adamıyla yapılan görüşmelerde, onun milli takım teknik direktörü olarak Red Bull'u temsil etmeye devam etmesinin konuşulduğu yönündeki söylentilere de açıklık getirdi: "Bu konuda çok şey yazıldı. Hatta Jürgen Klopp'un hâlâ kulübede Red Bull şapkasıyla oturduğu bile yazıldı. Ama biz bu tartışmayı hiç yapmadık." Mintzlaff, "Konu hiçbir zaman bir bonservis bedeli olmadı" diyerek bunu netleştirdi.

Bunun yerine DFB, Red Bull vakfı 'Wings for Life'a yüksek bir meblağ bağışlıyor. Ayrıca 2030'a kadar üç milli maç Leipzig'de oynanacak. Mintzlaff için bu "harika bir jest". Klopp, federasyonla yine 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve görevine bu ay Amsterdam'da Hollanda'ya karşı oynanacak milli maçla başlıyor.

Yan Diomande, İspanya ikinci liginden RB Leipzig'e geldi

Mintzlaff ayrıca, Klopp olmasaydı gerçekleşmeyecek olan Diomande anlaşması hakkında daha ayrıntılı konuştu. Görünüşe göre Klopp'un tavsiyesiyle Leipzig, o dönem 18 yaşında olan oyuncuyu İspanya ikinci lig ekiplerinden CD Leganes'ten tam 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. O dönemde kulüp içinde de ciddi şaşkınlık yaratan bir transferdi.

Nitekim kaptan David Raum geçen yıl şöyle demişti: "Yazın onun piyasa değerine baktım, ardından bizim ne kadar ödediğimize göz attım. Sonrasında da kısaca, teklifte yazım hatası mı yaptık yoksa mesele neydi diye sordum." Ancak Raum'un şüpheleri kısa sürede dağıldı: "İlk antrenmanın ardından Marcel Schäfer'in (Leipzig'in sportif direktörü, editör notu) yanına gidip onu bu transfer için tebrik ettim."

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Gerçekten de Klopp ve Schäfer, Diomande konusunda doğru sezgiye sahip olduklarını gösterdi. Fildişi Sahilli oyuncu Bundesliga'da tam anlamıyla patlama yaptı, 125 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu ve burada kulüp tarihinin en pahalı yeni transferi haline geldi. Üstelik Mintzlaff, RBL'de denetim kurulunda yer almasına rağmen, birkaç hafta önce onu satılamaz ilan etmişti: "Buradan, denetim kurulu üyesi olarak Leipzig'de gerçekten hiçbir şeye karar veremediğimi görüyorsunuz. Çünkü ben, onu vermeyeceğimi söylemiştim." Yine de anlaşmanın büyüklüğü ve işin içinde olan taraflar nedeniyle sonunda bir uzlaşmaya varılmasının anlaşılır olduğu ifade edildi: "Bu da bence anlaşılabilir bir karardı."