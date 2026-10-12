Mayıs 2023'te yolların ayrılmasının ardından, Säbener Straße'deki eski yönetim kurulu başkanının görevden alınmasıyla ilgili suların durulması uzun zaman aldı.

Kardeşi Axel Kahn, geriye dönüp baktığında durumu sakinlikle değerlendiriyor. 60 yaşındaki Axel Kahn, "Oliver bu konuda rahat, içinde bir şey kalmadı. Kahn geni bunun üstesinden gelir" dedi. Eski KSC futbolcusu, gülümseyerek şunları ekledi: "Ayağa kalkıp yola devam etmek en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Oliver'ı da zaten her zaman bu özelliğiyle tanıdık. Hayat sadece yükselişlerden değil, düşüşlerden de oluşur."

Kardeşine göre "Titan" lakaplı Kahn'ın profesyonel futbolda yeniden görev alması hiç de ihtimal dışı değil. Yine de Axel Kahn'ın ona net bir tavsiyesi var: "Oliver'a tavsiyem, güzel bir emeklilik dönemi geçirmesi olurdu. Ama henüz 57 yaşında. Kendisine uygun, kendi açısından başarıyla yürütebileceğini düşündüğü bir iş teklifi gelirse mutlaka dinler" dedi.

Öte yandan iki kardeşin büyüğü, sektördeki gelişmelere eleştirel bakıyor. 2001 Şampiyonlar Ligi şampiyonuna "futbol sektörünü artık pek tavsiye etmeyeceğini" belirten Axel Kahn, şöyle devam etti: "Artık her şey hızlı başarı ve çok büyük paralar etrafında dönüyor. Oyuncular ve insanlar pahasına gerçeküstü rakamlar söz konusu. Yaşlandıkça psikolojik yük de giderek ağırlaşıyor. İnsanın kendisini buna bir kez daha maruz bırakması gerekir mi, bilmiyorum."

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Oliver Kahn, Bayern Münih'teki görevinden ne zaman alındı?

Kahn'ın Bayern Münih yönetimindeki görev süresi son derece çalkantılı geçti. Eski dünyaca ünlü kaleci, 2020 başında Münih ekibinin yönetim kuruluna katıldı ve 2021 yazında Karl-Heinz Rummenigge'nin yerine yönetim kurulu başkanı oldu. Çalkantılarla geçen 2022/23 sezonunun ardından denetim kurulu, son maç gününde Almanya şampiyonluğunun kazanılmasından hemen önce Kahn ve dönemin sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic ile yollarını ayırdı.

Axel Kahn'a göre Münih'te bu tür çekişmeler yeni değil. Günümüzdeki duruma değinerek, "Bayern Münih'te bu güç mücadeleleri hep vardı. Bunu şimdi de Max Eberl konusunda tekrar tekrar görüyoruz. Oldukça temiz bir sicili, daha doğrusu başarılı çalışmaları olmasına rağmen sanki her konuda kendini savunmak ve konumunu korumak zorunda" dedi.

Kulüpteki güç dağılımının ise açık olduğunu düşünüyor: "Son söz nihayetinde her zaman Uli Hoeneß'e ait. Ama burada neden söz ediyoruz? Dünyanın en başarılı kulübünden. Böyle bir yerde yöneticilik, işin en üst düzeyidir."