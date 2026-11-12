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Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke, Felix Nmecha'nın tartışmalı gol sevinci hareketi etrafında yaşanan tepkileri anlayışla karşıladığını söyledi.

Watzke, "colourFIELD tell-a-vision" podcast'inde devam eden tartışmayı ayrıntılı biçimde değerlendirdi. Borussia Dortmund'un taraftar ve destek biriminin açıklama yaparak "The King’s Return" kampanyası ve "Ballers in God" ağıyla arasına net bir mesafe konmasını istemesini anlaşılır bulduğunu belirtti.

Watzke, "Taraftar biriminin böyle bir tartışma başlatması en doğal hakkı. Pazartesi günü genel kurullarındaydım. Gol sevincinin bazı bölümlerinden rahatsız olanlar açıkça çoğunluktaydı. O zaman bunu ciddiye alıp tartışmak gerekir" dedi.

Nmecha, cumartesi günü BVB'nin SV Elversberg karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette attığı iki golün ardından bir kez daha gol sevinci hareketiyle dikkat çekmişti. Bu hareketle, "Ballers in God" ağının parçası olan "The King's Return"e desteğini gösterdi. Nmecha, başından bir taç çıkarıp diz çökerek tacı önündeki çimlere bırakıyormuş gibi yaptı.

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Evanjelik "Ballers in God" ağı, Hristiyan-muhafazakâr görüşleri savunmakla ve diğer görüşlerinin yanı sıra eşcinselliği günah, kürtajı ise "Şeytan'ın planı" olarak nitelendirmekle suçlanıyor.

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Felix Nmecha ve gol sevinci hareketi konusunda bundan sonra ne olacak?

Watzke'ye göre Nmecha yalnızca inancını göstermek isteseydi bunu farklı bir gol sevinciyle de yapabilirdi. Ancak bu haliyle tartışmaların yaşanması haklıydı: "Gol attığında işaret parmaklarını yukarı kaldırırsa herkes Tanrı'ya teşekkür etmek istediğini anlar. Ardından istiyorsa haç işareti de yapabilir. Ama tacı çimlere bırakmak, elbette bir ölçüde Ballers in God'la bağlantılı. Bunu değerlendirmek istemiyorum. Neyi savunduklarına baktığımda şunu görüyorum: Borussia Dortmund'un temel değerler ilkeleri ile Ballers in God'ın temel görüşleri de tam olarak uyumlu değil."

Watzke'ye göre kulüpte ve taraftar biriminde, "Ballers in God'la böyle bir bağlantı kurulmak istendiği" izlenimi oluştu. BVB olarak da bu ağla aralarına net bir mesafe koymak istediklerini belirten Watzke, "Bunu evimizde istemiyoruz" dedi.

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Watzke sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona şunu söyledim: Felix, bunun taraftarları böldüğünü hissediyorsan belki de artık yapmaman gerektiğini anlayabilirsin. Bunu düşünecek. Onunla çok güzel bir görüşme yaptık. Bir saatlik görüntülü görüşme gerçekleştirdik. Şu anda bu aşamadayız ve o da bunu düşünecek. Umarım makul bir çözüm buluruz."

Dortmund Başkanı, Nmecha'ya kötü niyet atfetmek istemediğini de vurguladı: "Felix Nmecha'yı çok seviyorum. Aramız çok, çok iyi ve sık sık görüş alışverişinde bulunuyoruz. İnancını yaşayan bir Katolik olarak birinin dua etmesini yasaklamak isteyecek son kişiyim. Konu kesinlikle bu değil. Bu da meşru. Onunla tartıştığımız tek konu, gol sevincinin ikinci bölümü."

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Kulüp ile oyuncu arasında daha önce bir görüşme yapıldığı ve bu görüşmede Nmecha'ya hareketinin etkilerinin anlatıldığı belirtildi. Basında yer alan haberlere göre BVB, millî futbolcunun bundan sonra bu gol sevincini yapmamasını istiyor. Nmecha ise gol sevinciyle ne bir kuruluşu desteklemeyi ne de hoşgörüsüzlüğü veya ayrımcılığı teşvik etmeyi amaçladığını vurgulamıştı.