Sky programı 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk'ta konuşan Sammer, önce 39 yaşındaki teknik adamı övdü: "Sorumluluk sahibi bir pozisyonda olsaydım ve bir teknik direktöre ihtiyacım olsaydı, onunla yakından ilgilenirdim." Ancak ardından hemen bir sınır da çizdi: "Ama etrafındaki başka hiç kimseyle değil. Sadece onunla."

Nagelsmann'ın "birinci sınıf bir uzman" olduğunu söyleyen Sammer, "Bunu Hoffenheim'da çok iyi yaptı. Leipzig'de çok iyi yaptı. Ama son adım bazen eksik kaldı, Münih'te de" dedi.

Riccardo Basile'in bu "çevrenin" Nagelsmann'ın menajerlik ajansına mı atıfta bulunduğuna dair sorusuna Sammer şu yanıtı verdi: "Evet, tabii ki. Bana onun Almanya'da bir geleceği olup olmadığını sordun. Bu niteliklere kesinlikle sahip." Ancak 1996 Avrupa şampiyonuna göre Nagelsmann'ın, "pek çok şeyin ona çarpıp geri gitmesi gerektiğini" öğrenmesi gerekiyor. Nagelsmann'ın "pek çok şeyi hiç konu yapmaması", bunun yerine "esas olana odaklanması" gerektiğini söyleyen Sammer, "Böylesine yetenekli bir teknik adamı bir yerlere kaybedersek, bunu ülkemiz adına utanç verici bulurum" ifadelerini kullandı.

Nagelsmann, yıldız menajer Volker Struth'un Sports 360 ajansı tarafından temsil ediliyor. Ajansın müşterileri arasında milli oyuncular Angelo Stiller (VfB Stuttgart) ve Tom Bischof (FC Bayern) da bulunuyor. Profesyonel teknik direktörlük kariyerine 2016'da 1899 Hoffenheim'da başlayan Nagelsmann, 2019'da oradan RB Leipzig'e geçti. İki yıl sonra ise FC Bayern'in yolunu tuttu. Burada 2023 başında sürpriz şekilde görevden alındı ve yerine Thomas Tuchel getirildi.

Hansi Flick'in DFB'den ayrılmasının ardından Nagelsmann aynı yıl Almanya Milli Takımı'nın başına geçti. Ev sahibi olarak düzenlenen ve genel olarak iyi geçen EURO 2024 sürecinde Almanya'da yüksek bir sempatiye sahipti, ancak bu oranlar sonrasında hızla düştü ve dip noktasına ABD, Kanada ve Meksika'daki kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından ulaştı. Nagelsmann, federasyon yönetiminin yumuşak baskısıyla DFB'den ayrıldı ve şu anda işsiz.

Matthias Sammer, Julian Nagelsmann'a somut olarak ne tavsiye ediyor?

Eski DFB spor direktörü Sammer, Nagelsmann'ın olası bir sonraki adımına ilişkin, "Ona bir futbol bilgesine gitmesini, onunla konuşmasını tavsiye ederdim" dedi. Aklına eski milli futbolcular Lothar Matthäus, Stefan Effenberg ve Dietmar Hamann'ın geldiğini belirten Sammer, şöyle devam etti: "Şimdi yine denebilir ki bu tehlikeli, çünkü onlar da kamuoyu önündeler. Ama dışarıda daha yaşlı teknik direktörler de var, örneğin Friedhelm Funkel. Bilge, herkes beni affetsin, yaşlı insanlarla konuşmasını tavsiye ederim; artık kendilerini göstermek zorunda olduklarını hiç hissetmeyen, aksine deneyim bilgileriyle bir şeyler aktarmak isteyen insanlarla."

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Sammer'e göre bu tür bir katkı, Nagelsmann'ın menajerlik ajansından gelecek olandan daha değerli olurdu: "Onu uzun zamandır izliyorum. Böyle bir konuşmada artık kendi çıkarı olmayan, ona bazı şeyleri açıkça söyleyebilecek biriyle konuşmalı. Mesele neyin yanlış ya da doğru olduğu değil. Çoğu zaman mesele etkileridir. Böylece orada birinci sınıf bir kalitenin büyüyebileceği bir süreç başlatılabilir. Ben onun adına bunu isterdim."