Sky'daki 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' programında Sammer, önce 39 yaşındaki isim için övgü dolu ifadeler kullandı: "Sorumlu bir pozisyonda olsaydım ve bir teknik direktöre ihtiyaç duysaydım, onunla çok yoğun şekilde ilgilenirdim." Ancak ardından hemen bir sınırlama da getirdi: "Ama onun etrafındaki hiç kimseyle değil. Sadece onunla."

Nagelsmann'ın "birinci sınıf bir uzman" olduğunu söyleyen Sammer, "Bunu Hoffenheim'da çok iyi yaptı. Leipzig'de çok iyi yaptı. Ama bazen son adım eksik kaldı, Münih'te de" dedi.

Riccardo Basile'nin, bu "çevrenin" Nagelsmann'ın menajerlik ajansına mı atıfta bulunduğuna dair sorusuna Sammer şu yanıtı verdi: "Evet, tabii ki. Bana onun Almanya'da bir geleceği olup olmadığını sordun. O kaliteye fazlasıyla sahip." Ancak 1996 Avrupa şampiyonuna göre Nagelsmann'ın, "birçok şeyin ona çarpıp geri düşmesi gerektiğini" öğrenmesi gerekiyor. Nagelsmann, "birçok şeyi hiç konu yapmamalı", bunun yerine "asıl olana odaklanmalı. Ve böyle yetenekli bir teknik direktörü bir yerlerde kaybedersek, bunu ülkemiz adına utanç verici bulurum."

Nagelsmann'ı, yıldız menajer Volker Struth'un ajansı Sports 360 temsil ediyor. Ajansın müşterileri arasında milli oyuncular Angelo Stiller (VfB Stuttgart) ve Tom Bischof (FC Bayern) da bulunuyor. Profesyonel teknik direktörlük kariyerine 2016'da 1899 Hoffenheim'da başladı ve 2019'da oradan RB Leipzig'e geçti. İki yıl sonra ise FC Bayern'e gitti; burada 2023 başında sürpriz şekilde görevden alındı ve yerine Thomas Tuchel getirildi.

Hansi Flick'in DFB'den ayrılmasının ardından Nagelsmann aynı yıl Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. Ev sahibi olarak düzenlenen başarılı sayılabilecek EURO 2024'ün ardından Almanya'da ciddi bir sempati kazandı, ancak bu değerler sonrasında hızla düştü ve en düşük noktasına ABD, Kanada ve Meksika'daki başarısız geçen Dünya Kupası'nın ardından ulaştı. Nagelsmann, federasyon yönetiminin yumuşak baskısı sonrası DFB'den ayrıldı ve şu anda işsiz.

Matthias Sammer, Julian Nagelsmann'a somut olarak ne tavsiye ediyor?

Eski DFB spor direktörü Sammer, Nagelsmann'ın olası bir sonraki adımı hakkında, "Ona bir futbol bilgesine gitmesini, onunla konuşmasını tavsiye ederdim" dedi. Aklına eski milli futbolcular Lothar Matthäus, Stefan Effenberg ve Dietmar Hamann geldi: "Şimdi yine bunun tehlikeli olduğu söylenebilir, çünkü onlar da kamuoyu önündeler. Ama dışarıda daha yaşlı teknik direktörler de var; örneğin Friedhelm Funkel. Bilge, herkes beni affetsin, yaşlı insanlarla; artık kendilerini göstermek zorunda oldukları hissini taşımayan, aksine sahip oldukları tecrübeyi aktarmak isteyen insanlarla konuşmasını tavsiye ederdim."

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Sammer için bu girdinin, Nagelsmann'ın menajerlik ajansından gelecek olandan daha değerli olacağı net: "Onu uzun zamandır gözlemliyorum. Böyle bir konuşmada artık kendi çıkarı olmayan biriyle konuşmalı; ona bazı şeyleri açıkça söyleyecek biriyle. Mesele neyin yanlış ya da doğru olduğu değil. Çoğu zaman mesele etkileridir. Böylece orada birinci sınıf bir kalitenin gelişebileceği bir süreç başlatılır. Onun için bunu isterdim."