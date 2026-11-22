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Florian Wirtz, Liverpool'un ezeli rakibi Manchester United'ı 4-0 yendiği pazar günkü Premier League maçının ilk bölümünde attığı akrobatik golle büyüledi.

"Bunu olağanüstü yapıyor." Sky yorumcusu Dietmar Hamann, Alman millî oyuncunun 13. dakikada attığı golü böyle övdü. Rio Ngumoha, solda yaptığı güzel bir driplingin ardından ortaya orta açtı. Wirtz de beş metreden akrobatik bir vuruşla topu üst direğin altından ağlara gönderdi.

Top, Alman millî oyuncunun biraz gerisine geldiği için vuruş daha da zordu. Wirtz akıllıca dönüp sol ayağıyla havadaki topa vururken United kalecisi Senne Lammes, hayretle izlemekten başka bir şey yapamadı.

Eski Bayern yıldızı de Ligt, United'daki dönüşünde kâbus yaşadı

23 yaşındaki oyuncunun bu akrobatik golü, Anfield Road'daki taraftarları coşturan, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takımının ise kâbus yaşadığı hareketli ilk bölümün zirvesiydi. Olayların merkezinde, uzun sakatlık arasının ardından son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde iki kez forma giyen ve Premier League'e geri dönen eski Bayern savunmacısı Matthijs de Ligt de vardı.

Getty Images

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Kısa süre önce ABD Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılarak Old Trafford'da görevden alınan Michael Carrick'in yerine geçen Pochettino , takımın başındaki ilk maçında de Ligt'i sürpriz biçimde ilk 11'e aldı. Ancak Hollandalı oyuncu, henüz 8. dakikada United savunmasının göbeğindeki partneri Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesinde büyük talihsizlik yaşadı.

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Liverpool, ilk bölümde Manchester United'ı ezdi geçti

De Ligt uzun bir topu tamamen yanlış değerlendirdi ve kaleci Lammens'in pozisyonu çözeceğine dair yersiz bir güvenle Liverpool forveti Alexander Isak'ı rahatça bıraktı. Lammens ortalıkta görünmeyince United kalesine doğru serbestçe ilerleyen Isak'ı son anda durdurmak zorunda kalan Yoro, rakibini yere düşürdü. Hakem Samuel Barrott, pozisyonu bariz gol şansını engelleme olarak değerlendirdi ve Yoro'yu erken bir kırmızı kartla oyundan attı.

"Matthijs de Ligt ne yapıyor?" diye sordu şaşkına dönen Sky spikeri Florian Schmidt-Sommerfeld. Liverpool'daki ağır yenilgiyle sondan ikinci sıraya gerileyen, zaten ciddi bir kriz içindeki konuk ekip için daha da acı olan şuydu: Bir dönem Leipzig'de oynayan Dominik Szoboszlai, kazanılan serbest vuruşu 17 metreden şık bir şekilde gole çevirerek Reds'i öne geçirdi (10. dakika).

Getty Images

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Kısa süre sonra Wirtz de farkı artırdı. Almanya Millî Takımı'ndaki son güçlü performanslarının ardından millî aradan özgüvenle dönen oyun kurucu, kulübündeki yükselişini de sürdürdü. Wirtz, Liverpool formasıyla çıktığı son sekiz resmî maçta sekiz gole doğrudan katkı sağladı: üç gol ve beş asist.

Wirtz, harika golünün ardından bir de asist yaptı

İki ilginç bilgi, Liverpool'un bu prestijli mücadelede aldığı net galibiyetin önemini ortaya koyuyor: Reds, daha önce United'a karşı oynadığı hiçbir Premier League maçında bu kadar erken 2-0 öne geçmemişti. Pochettino ise EPL tarihinde yeni kulübündeki ilk maçın ilk yarısında takımının iki gol yemesine ve bir kırmızı kart görmesine tanık olan ilk teknik direktör oldu.

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Bir kişi eksik kalan United hücumda oyuna hiç giremezken Ngumoha, 66. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirip Liverpool lehine maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Son sözü ise Wirtz'in şık ara pasıyla buluşan oyuna sonradan giren Victor Munoz söyledi: 82. dakikada skor 4-0 oldu.

United sondan ikinci sıraya gerileyerek düşme hattında kalırken Liverpool, Premier League'in 11. haftasında dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Lider Arsenal ile arasındaki fark yedi puan.