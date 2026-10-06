Kenan Yıldız, 2022 yılında 17 yaşındayken bonservissiz olarak Juventus’a transfer olmadan önce toplam 11 yıl boyunca Bayern Münih altyapısında oynadı. Regensburg doğumlu oyuncu, burada şaşırtıcı derecede hızlı biçimde A takıma yükselmeyi başardı ve ardından tam anlamıyla bir yıldız oyuncuya dönüştü.

Münih ekibi bu gelecek vadeden sol kanadı neden elinde tutamadı? "O dönemde onun dışında aynı yaş grubunda Paul Wanner ve Arijon Ibrahimovic gibi çok yetenekli başka oyuncularımız da vardı" diye hatırlıyor Sauer, SPOX ile yaptığı röportajda. "O dönemki profesyonel kadro, 17 yaşındaki üç hücum oyuncusunun aynı anda takımla antrenman yapmasına izin vermedi. Ayrıca Mathys Tel transferinin geleceği de zaten kendini göstermişti, o da 2005 doğumlu. Juventus, Yıldız’a A takım antrenmanlarında kalıcı bir yer vadetti, biz o anda bunu sunamıyorduk. Bu nedenle kendisi açısından da doğru kararı verdi."

Wanner ve Ibrahimovic sonunda teknik direktör Julian Nagelsmann döneminde Bayern Münih A takımında ilk maçlarına çıktı, ancak ikisi de son sıçramayı yapamadı. Wanner, birkaç kiralık dönemin ardından 2025’te 15 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven’a transfer oldu. Ibrahimovic ise şu anda dördüncü kiralık dönemini geçiriyor; yazdan bu yana Augsburg’da forma giyiyor. Mathys Tel, Yıldız’ın ayrılığından kısa süre sonra 2022 yazında 20 milyon euro karşılığında Stade Rennes’ten Bayern Münih’e transfer olmuştu. İki buçuk yıl boyunca tamamlayıcı oyuncu olarak kaldıktan sonra 2025 başında Tottenham Hotspur’a geçti.

Yıldız ve Stiller, Bayern Münih’te fikir değişikliğine yol açtı

Şu anda ayak kırığı nedeniyle forma giyemeyen Yıldız, Juventus ve Türkiye Milli Takımı’nın tartışmasız ilk 11 oyuncuları arasında yer alıyor. Son olarak artık 21 yaşında olan oyuncunun adı hatta Real Madrid ile anıldı. Piyasa değeri, Wanner, Ibrahimovic ve Tel’inkini çoktan açık farkla geride bırakmış durumda.

Sauer’e göre Bayern Münih’te onun bonservissiz ayrılığı ve ardından Juventus’taki çıkışı en azından şu olumlu yan etkiyi yarattı: altyapı ile A takım arasındaki geçiş bu sayede optimize edildi.

Bu konu ilk kez 2021’de Angelo Stiller’in bonservissiz olarak Hoffenheim’a transferi sırasında tartışılmıştı. Sauer, "Kenan Yıldız, Angelo’dan bir yıl sonra Juventus’a gidip orada A takımda kendini kabul ettirdiğinde, bu durum Bayern Münih’in U19 takımından bir oyuncunun uluslararası bir üst düzey kulüpte çok hızlı şekilde işleyebileceğinin bir kez daha teyidi oldu" dedi. "Stiller ve Yıldız, geçiş sürecini daha iyi şekilde odağımıza almamıza kesinlikle katkı sağladı. Sonuçta oyuncuları büyük emekle yetiştirip ardından bundan ne sportif ne de finansal olarak fayda sağlayamamak hiçbir şey kazandırmaz."

O günden bu yana Aleksandar Pavlovic ve Lennart Karl, Münih kampüsünden kalıcı olarak A takıma yükselmeyi başardı; kendi yetiştirdiği çok sayıda başka yetenek de geçen sezon teknik direktör Vincent Kompany döneminde ilk maçına çıktı. Sauer, 2017’de kampüsün açılışı sırasında RB Salzburg’un altyapı departmanı şefi olarak Bayern Münih’e katılmıştı. 2023’ten bu yana gelişim direktörü ve aynı zamanda Bayern Münih’in uluslararası kulüp ağı Red&Gold Football’un genel müdürü.