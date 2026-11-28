Joshua Kimmich, cumartesi günü Bayern Münih'i 10 kişi bırakan hareketinin ardından takım arkadaşlarından özür diledi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Hamburg ile golsüz biten maçın ilk yarısının sonlarında kırmızı kart gördü. Genç kadro, ikinci yarı boyunca 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

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Kimmich kırmızı kartın tüm sorumluluğunu üstlendi

Deneyimli orta saha oyuncusu, Volksparkstadion'daki karşılaşmanın 44. dakikasında Hamburg hücumcusu Alexander Rossing-Lelesiit ile yaşadığı tuhaf bir olayın ardından soyunma odasına gönderildi. Rakibinin kendisini itmesi üzerine oyuncunun saçını çeken Kimmich, hakeme doğrudan kırmızı kart göstermekten başka pek seçenek bırakmadı.

Maçın ardından yaşananları değerlendiren 31 yaşındaki oyuncu, sorumluluktan kaçmayarak hareketini açık sözlerle eleştirdi. Kimmich, "Büyük bir hataydı. Kesinlikle mazur görülemez" dedi. "Üzerinden bir saat geçmesine rağmen bunu neden yaptığımı hâlâ anlayamıyorum. Tamamen gereksizdi, son derece aptalcaydı. Takımdan özür dilemeliyim."

Pahalıya mal olabilecek bir anlık hata

Bayern'in kadrosundaki mevcut durum düşünüldüğünde kırmızı kartın zamanlaması özellikle ağır bir darbeydi. Vincent Kompany, ciddi sakatlık sorunları nedeniyle kulübün sekiz buçuk yılı aşkın süredir Bundesliga'daki en genç ilk 11'ini sahaya sürmek zorunda kalmıştı. Kimmich gibi deneyimli bir ismin kaybı, tecrübesiz takımın üzerindeki baskıyı artırdı. Oyuncu da maç sonrasında basın mensuplarına konuşurken bunu kabul etti.

Kimmich'in yaşadığı hayal kırıklığını artıran nokta, Rossing-Lelesiit ile aralarında önceden herhangi bir gerginlik olmamasıydı. Tepkisi bir anda ortaya çıkmış gibiydi. Hem taraftarlar hem de Kimmich, bu çıkışı neyin tetiklediğini anlamakta zorlandı. Kimmich sözlerini şöyle sürdürdü: "İçinde bulunduğumuz genel durum göz önüne alındığında yaptığım şey kesinlikle mazur görülemez. Takımdan özür dilemeliyim. Ben de bunu gerçekten açıklayamıyorum. Son derece aptalcaydı ve yine de bir puan alabildiğimiz için mutluyum."

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Liderden alışılmadık bir hareket

Kimmich'in kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kompany'nin takımı, direnç göstererek gol yemedi ve Hamburg'dan bir puanla ayrıldı. Bu olay, orta saha oyuncusu için çalkantılı bir haftanın sonu oldu. Kimmich, Uli Hoeness ve Karl-Heinz Rummenigge de dahil olmak üzere Bayern yönetimini, Jamal Musiala'nın sağlık sorunları ve olası maaş kesintisi hakkındaki kamuya açık yorumları nedeniyle eleştirmiş, bunların "Bayern'in tarzı olmadığını" söyleyerek tartışma yaratmıştı. Kulüp yönetiminde rahatsızlık olduğu bildirilmesine rağmen Bayern, Kimmich'e yaptırım uygulanmayacağını doğruladı.

Orta saha oyuncusu, o anda ne düşündüğünü anlatmakta zorlandı. Kimmich, "Bu normalde yapacağım türden bir şey değil" diye ekledi. "Maç sırasında o oyuncuyla herhangi bir tartışma bile yaşamamıştım. Bir açıklama sunabilmek isterdim ama benim için de anlaması zor."

Bayern, Dortmund'un gerisinde kaldı

Golsüz beraberliğin ardından Bayern Münih, Bundesliga'da 23 puanla ikinci sırada kaldı. Bir maç eksiği bulunan ve pazar günü Bayer Leverkusen ile karşılaşacak lider Borussia Dortmund'un bir puan gerisinde. Pazar günü üçüncü sıradaki Freiburg (22 puan) ile dördüncü sıradaki RB Leipzig (21 puan) karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Bayern'i geçebileceği için Münih ekibinin sıralamadaki yeri daha da tehlikeye girebilir.