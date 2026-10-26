Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Mohamed Salah’ın Anfield’daki efsanevi etkisinin tek bir oyuncu tarafından tam anlamıyla tekrarlanamayabileceğini kabul etti. Ancak Hollandalı savunmacı, kulübün yüksek maliyetli yeni hücum üçlüsünün Salah sonrası dönemde nihayet ritmini bulmaya başladığından emin.

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Anfield'da bir efsanenin gölgesi

Yenilenen takıma liderlik etmekle görevli Van Dijk, Salah'ın İngiltere'de kupalarla dolu döneminde başardıklarının büyüklüğünün farkında. Mısırlı forvet, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından sözleşmesini bir yıl erken sonlandırarak yaz aylarında takımdan ayrıldı. Geride çok sayıda gol rekoru bırakan Salah, yeni kulübü Trabzonspor'da ise şimdiden 13 maçta 10 gol attı. Eski takım arkadaşını değerlendiren savunmacı, “Mısırlı Kral”ın yıllarca sürdürdüğü istikrarın modern futbolda nadiren görüldüğünü vurguladı.

Eski takım arkadaşının bıraktığı boşluğa değinen Van Dijk, takımın karşı karşıya olduğu durumu açık sözlülükle değerlendirdi. “Bence gerçek bu. Mo'nun bir kanat oyuncusu olarak bunca yıl yaptıklarını kimsenin tekrarlayabileceğini sanmıyorum. Umarım bunu yapan biri çıkar ama onun yaptıkları inanılmazdı. Aynı şey Sadio [Mane] ve Bobby [Roberto Firmino] için de geçerli. Umarım bunu yeniden başarırız; bunun için çalışıyoruz. Ama şimdi sıra diğerlerinde ve onların sorumluluk alması gerekiyor” dedi. Açıklamaları ESPN tarafından aktarıldı.

364 milyon sterlinlik yatırım karşılığını vermeye başlıyor

Liverpool'un Brighton karşısında aldığı 2-0'lık son galibiyet, kulübün transfer stratejisinin meyve verdiğine dair şimdiye kadarki en açık işaret oldu. Cody Gakpo'nun desteklediği Alexander Isak, Bradley Barcola ve Florian Wirtz'den oluşan hücum üçlüsü, son iki yaz transfer döneminde yapılan toplam yaklaşık 364 milyon sterlinlik yatırımı temsil ediyordu. Brighton karşısında bu pahalı dörtlü nihayet uyumlu bir bütün gibi göründü. Sergiledikleri akıcı oyun ve aralarındaki bağlantı, yenilenen hücum hattının Premier League'de artık etkili bir güç hâline geldiğini gösterdi.

Wirtz'in yön değiştiren şutuyla açılan skorun yarattığı ivmeden yararlanan Isak, Barcola'nın hazırladığı pozisyonda golü buldu ve ligde üst üste altıncı maçında da gol attı. Maç boyunca yeni kurulan hücum hattı, saha içindeki taktik uyumunu geliştirdiğine dair belirgin işaretler verdi.

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Altın çağın ötesine geçmek

Birçok taraftar için Salah, Mane ve Firmino'dan oluşan ünlü hücum üçlüsünün dağılması, daha iyisi yaşanamayacak bir dönemin sonu gibiydi. Bu etkili üçlü, son on yılda Liverpool'un altın çağına öncülük etti. Takım bu dönemde iki Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanırken iki Şampiyonlar Ligi finaline daha çıktı, ayrıca çok sayıda yerel kupa elde etti.

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Van Dijk, katkıları ne olursa olsun, kulübün kültüründe ayrılan yıldızların ardından özlemle bakmaya yer olmadığını anlattı: “Geçmişte her şeyin daha iyi olduğunu düşünebiliriz ama Liverpool gibi bir kulüpte olması gereken zihniyet bu değil. Kulüpte bunun hiçbir zaman böyle olduğunu da düşünmüyorum. Kulüp bir noktada her zaman yoluna devam eder ve onun için parlayıp iyi performans gösterecek oyuncular her zaman vardır. Şimdi burada olan oyuncuların bunu her üç ya da dört günde bir göstermesi gerekiyor.”

Sıradaki büyük sınav istikrar

Brighton galibiyeti Liverpool'u ilk dörde taşıyıp bu sezon yerel müsabakalarda dördüncü kez kalesini gole kapatmasını sağlasa da şimdi önündeki zorluk, bu performans düzeyini sürdürmek.

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Hollandalı millî oyuncu, Premier League'e hâlâ alışmaya çalışan genç takım arkadaşlarına cesaret veren sözlerle değerlendirmesini tamamladı: “İkinci gol çok kaliteliydi ama bu sezon şimdiden çok iyi oynadıkları pek çok an oldu. Liverpool gibi bir kulüpte bunu her üç ya da dört günde bir yapmanız gerekir. Zorluk her zaman bu, ama güzel bir zorluk. Her şeyin yoluna gireceğinden oldukça eminim.”