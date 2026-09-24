MLS ekibi Vancouver Whitecaps’ın tecrübeli ismi, LinkedIn platformunda yaptığı paylaşımda, "Kloppo hemen alışılmadık bir şey yaptı: Milli takım için 44 oyuncu aday göstermek, daha önce hiç görülmedi" diye yazdı ve "Bunu kimse beklemiyordu" vurgusunu yaptı.

Müller ise Klopp’un Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak çıkacağı ilk dört milli maç için iki ayrı kadroyla XXL bir kadro tercih etmesini kesinlikle kötü bulmuyor. "Görev süresinin hemen başında birçok oyuncuya milli takımda kendini gösterme fırsatı verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Müller ile Klopp, yaz aylarında Almanya açısından hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nda MagentaTV için yorumcu ikilisi olarak görev yapmıştı. Şimdi ise Bayern Münih’in uzun yıllar formasını giyen oyuncu yalnızca izleyici konumunda. "Ve ben her şeyden önce bir konuda çok meraklıyım: Bu işe nasıl yaklaşacak" diye yazan Müller, ayrıca şu çağrıyı yaptı: "Benim teknik direktörlerden temel olarak beklentim, net bir imzanın görünür olmasıdır. Birini daha çok beğenirim, diğerini belki daha az. Bu normaldir ve bir takımın başarı şansı hakkında da ilk etapta bir şey söylemez. Ama oyun fikri açıkça belli olan bir teknik direktör, oyuncular için önemli bir yön tayin yardımcısıdır."

Jürgen Klopp, milli takım teknik direktörü olarak ilk olarak hangi rakiplerle karşılaşacak?

Müller’e göre başarılı bir takımın her şeyden önce "ortak, düzenli bir kaosa" ihtiyacı var; 37 yaşındaki isim bunu kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlattı. Bunun, onun için "yeşil sahada uzun vadede nasıl başarılı olunacağını en iyi şekilde tarif ettiğini" söyledi.

Brajan Gruda’nın sakatlığı nedeniyle yaptığı iptalin ardından milli takım teknik direktörü olarak ilk kampında artık 43 oyuncudan yararlanabilecek olan Klopp için, ilk sınav Hollanda’ya karşı Nations League maçında olacak. Deplasman maçının ardından Yunanistan ile iki, Sırbistan ile bir karşılaşma daha oynanacak.