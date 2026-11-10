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BVB'li futbolcu Jobe Bellingham'ın İngiltere milli takımı kadrosundaki ilk deneyimi bundan daha sıra dışı olamazdı.

Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki oyuncusu salı günü, "İngiltere milli takımına çağrılmak başlı başına bir hayal. Kardeşimle birlikte İngiltere forması giyme şansına sahip olmayı ise kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor" dedi.

Gelecekte ağabeyi Jude Bellingham ile birlikte Üç Aslanlar için oynama ihtimalinin ailesi açısından "çok özel" olduğunu söyleyen Jobe, "Zaten çok özel ve harika olan bir şeye eklenen muazzam bir bonus. Sanırım bunu ancak duygularla anlatabilirim" ifadelerini kullandı.

Jobe Bellingham milli takıma çağrıldığını nasıl öğrendi?

Bellingham geçen hafta milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından kadroya çağrıldığını beklenmedik bir şekilde öğrenmişti. BVB antrenmanının ardından telefonunun ekranında birden şu mesaj belirmişti: "Merhaba Jobe, ben Thomas Tuchel." Ardından gelen telefonla sevinçten kendinden geçtiğini ve "çok heyecanlandığını" söyleyen Bellingham, "Gerçeküstü bir andı. Gülümsemeyi bırakamadım" dedi.

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Kardeşler, Uluslar Ligi'nin son iki grup maçında perşembe günü Hırvatistan'a karşı ya da pazar günü İspanya'da birlikte forma giyerse duygular doruğa çıkabilir. Bellingham, "Gerçekten çok ama çok gururluyum. Umarım insanların yaşadığı yoğun duyguları görürsünüz. Ailemde buna kesinlikle tanık olacaksınız" dedi.