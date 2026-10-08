Sportif direktör Max Eberl’in, art arda gelen eşsiz retlerin ardından Vincent Kompany’yi Bayern Münih’in teknik direktörü olarak şapkadan tavşan çıkarır gibi ortaya çıkarması, taraftarlar ve uzmanların daha çok da uzak olmayan bir geçmişte gözlerini ovuşturmasına neden olmuştu. Teknik adam olarak hâlâ neredeyse boş bir sayfa olan Belçikalı, birkaç hafta önce Burnley ile Premier League’den sessiz sedasız küme düşmüştü.

Kompany, 2024 yazında Münih’e gelişinin ardından eleştirmenlerini nefes kesen futbolu ve cazibesiyle çok kısa sürede susturdu. Ancak İngiltere’nin kuzeybatısında rüzgâr sert bir şekilde tersine döndü.

Burnley her ne kadar hâlâ tam anlamıyla bir asansör takımının karşılığı olsa da, eski dünya çapındaki stoperin ayrılışından iki yılı biraz aşkın süre sonra kulüp hem sportif hem de mali açıdan bir enkazı andırıyor.

Vincent Kompany’nin ayrılığının ardından Burnley’nin başına gelenler

Ancak sırayla gidelim. Kompany, Burnley’i 2022’deki düşüşün ardından 101 puanlık olağanüstü ve aynı zamanda tarihi bir performansla Premier League’e görkemli biçimde geri taşımıştı. Ancak bugünün Bayern hocası, yeniden ikinci lige düşüşü engelleyemedi. Bu durum, selefi Sean Dyche’ı o dönemde çileden çıkarmıştı.

Şu anda 55 yaşında olan Dyche, Burnley ile iki kez yükselmiş ve kulübü İngiliz üst liginde beş sezon tutmuştu. Şöyle patladı: "Sanırım onunla 24 puan aldılar. Bunun için 150 milyon euro harcadılar ve o da Bayern’de işi aldı. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum! Keşke o ben olsaydım. Keşke kulübü 150 milyon euro borçla bırakıp sonra Bayern’de işi alsaydım. Her neyse, hayat ilginç dönemeçler alıyor."

Burnley, diğerlerinin yanı sıra Zeki Amdouni’yi 18,6 milyon euroyla kulüp rekoru karşılığında transfer etti. Ama bu da işe yaramadı. Sadece 24 puanla (beş galibiyet ve 24 mağlubiyet) ve 41:78’lik averajla sezon sonunda 19. sıra geldi. Doğrudan yeniden yükselişten sonra Kompany’yi savunmak adına şunu da belirtmek gerekir ki, halefi Scott Parker da bir kez daha düşüşü engelleyemedi. Bu sezon yeniden Championship’te, Kompany’nin vatandaşı Nicky Hayen’in asansör düğmesine yukarı yönlü basması gerekiyordu.

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Burnley şu anda Championship’in en kötü takımı

Ancak Burnley’de asansör şu anda daha da aşağıya, yani sportif anlamda hiçliğe doğru gidiyor. Acı gerçek şu: Yükselme hattı yerine dip sıra. Sekiz hafta sonunda kulüp, ligin galibiyetsiz tek takımı olarak sadece dört puanla son sırada yer alıyor. Burnley ayrıca 17 gol yiyerek Norwich City ile birlikte ligin en kötü savunmasına sahip.

Bir dönem KSC kalesini koruyan Max Weiß, sezon öncesinde 1 numaraya yükseltilmişti ancak artık ilk 11’deki yerini kaybetti. Kaptan Kyle Walker da son olarak kulübeye çekildi. Alınan önlemlerden beklenen çıkış ise Derby County karşısında, uzun milli ara öncesindeki mücadelede gelmedi.

1-1’lik sonuç, henüz sezonun başında dördüncü beraberlik anlamına geldi. Yeniden yükselme hedefi giderek daha da uzaklaşıyor. Sonuçta Championship tarihinde, sekiz maç sonunda henüz galibiyet alamamış hiçbir takım üst lige çıkamadı. Hayen maçın ardından, "Bunu sindirmek zor" dedi ve ekledi: "Sinir bozucu."

Bunun yanı sıra Hayen, ilk resmi maçtan sadece 29 gün önce devraldığı takımda, Club Brugge’deki oldukça başarılı yılların (şampiyonluk ve kupa zaferi) ardından, olası görevden alınması hakkında da açık konuştu. BBC Radio Lancashire’a konuşan Hayen, "Futbolda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum ama birçok neden olduğunu da söyledim, bunu dikkate alırsınız ya da almazsınız" dedi ve şunu vurguladı: "Bundan sorumlu olduğumu biliyorum ve eğer bunun yeterince iyi olmadığına karar verirlerse, o zaman göreceğiz."

Bu kez büyük olasılıkla beklenen yo-yo etkisi gerçekleşmeyecek olsa da, Hayen şimdilik görevine devam edebilecek. Ancak alarm zilleri banka hesabına bakıldığında da çalıyor. BBC de kısa süre önce duruma uygun bir metafor seçti: "Yo-yolardaki sorun, ivme tersine döndüğünde ve ip gevşediğinde onları artık geri alamamanızdır." Bununla birlikte "gevşek" kelimesi kulübün finansal kaldıracı için de geçerli. Burnley, sportif yalpalamayı kışın ses getiren transferlerle düzeltmekten çok uzak.

Dev borç yükü! Burnley neden mali olarak tükenmiş durumda?

Bunun başlıca sorumlusu Alan Pace. ABD’li iş insanı, Burnley’i Aralık 2020’de yatırım şirketi ALK Capital ile devralmıştı. Ancak satın alma kredilerle finanse edildi. Bunun sonucu olarak mali yükün büyük bölümü, Premier League’e kıyasla çok daha düşük gelirler nedeniyle küme düşüşle birlikte devasa hâle gelen kulübün üzerinde bulunuyor. Guardian’ın bilgisine göre mevcut borç yükü 165 milyon euronun üzerinde. Devir süreci kapsamında şirketin kulübe ayrıca 94 milyon euro borçlu olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle Pace’in son iç saha maçlarında sert taraftar tezahüratlarının hedefi hâline gelmesi pek de şaşırtıcı değil. Bir dönem Adidas ve Manchester United’da görev yapan CEO James Holroyd, sadece 15 ay görevde kaldıktan sonra frene basıp istifasını açıkladı. Yönetim katının mali planlamadaki ihmalleri etrafındaki huzursuzlukla birlikte Burnley, transfer gelirlerine bağımlı durumda. Yaz döneminde oyuncu satışlarından, RB Leipzig’e giden Maxime Esteve de dahil olmak üzere, toplam yaklaşık 124 milyon euro elde edilirken; yeni transferlere İngiltere standartlarına göre nispeten düşük sayılabilecek 53 milyon euronun biraz üzerinde ödeme yapıldı.

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Jamie Vardy transferi teselliden fazlası değil

Burnley kadrosundaki dengesizliğin en çarpıcı örneklerinden biri santrfor pozisyonu. Geçen sezon küme düşmesine rağmen 11 gol atan ve Championship’te iki maç sonunda şimdiden iki kez ağları havalandıran Zian Flemming’in Ipswich Town’a 20 milyon euroluk satışı yeniden yatırıma dönüştürülmedi. Bunun yerine 19 yaşındaki Dastan Satpaev, Chelsea’den kiralık olarak geldi ve daha önce kulüpsüz olan Jamie Vardy de transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala kadroya katıldı.

Bir zamanlar Leicester City’yi sürpriz şekilde şampiyonluğa taşıyan efsane golcünün görkemli günleri çoktan geride kaldı. Bu transfer olsa olsa bir teselli niteliğinde. 39 yaşındaki tecrübeli yıldız şu ana kadar yalnızca golsüz geçen iki kısa süreli forma şansı buldu.

Kümede kalma umutlarını canlı tutan tek şey, daha önce sekiz maç sonunda galibiyet alamayan 10 takımın yedisinin sezon sonunda ligde kalmayı başarmış olması istatistiği. Burnley için üçüncü kademe League One’a düşmek, muhtemelen her açıdan tam anlamıyla en kötü senaryo olur.

Burnley son sırada: Championship güncel puan durumu