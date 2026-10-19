Lothar Matthäus'a göre Jürgen Klopp, Füllkrug'u millî takıma geri çağırmayı mutlaka düşünmeli. Çünkü Füllkrug "iyi bir insan", "seviliyor" ve en önemlisi "topu ağlara gönderiyor, herkesten fazla gol atıyor. Bunlar gerekçe değilse daha ne olsun?" Matthäus, sponsoru Interwetten'in bir etkinliğinde bunları söylerken Almanya millî takımında Füllkrug'a alternatif olan oyuncuların zorlanmasına da dikkat çekti.

"Elbette böyle bir santrforumuz eksik. Sürekli genç oyunculardan söz ediyoruz. Ama attığı gollerle kendini gösteren ve geri çağrılması için gerekçe sunan tek kişi Niclas Füllkrug" diyen Almanya millî takımının en çok forma giyen oyuncusu, sözlerini netleştirdi. Matthäus'a göre son olarak yine sakatlanıp millî takım kampından ayrılan Kai Havertz gerçek bir santrfor değil. Tim Kleindienst, Borussia Mönchengladbach'ta yeniden sakatlandı; Nick Woltemade ise "formunu arıyor. Jürgen Klopp da bunu görmeli."

Woltemade, son olarak Avrupa Ligi'nde kiralık oynadığı Juventus adına ikinci golünü atmış olsa da ligde hâlâ golle tanışamadı. Son dönemde İtalyan gazetelerinde sık sık hedef tahtasına kondu ve eleştirilerin odağı oldu. Yaşlı Kadın ise kısa süre önce Lazio karşısında aldığı 3-0'lık ağır yenilgiyle yeni bir dip nokta gördü.

Matthäus'un forvete Bundesliga'ya dönmesini önermesinin nedenlerinden biri de muhtemelen bu.

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Füllkrug Dünya Kupası'nı neden kaçırdı?

Matthäus'a göre Füllkrug yalnızca "iyi düzeyde ortalama bir oyuncu". Yine de ilerlemiş yaşına (33) rağmen "en azından Avrupa Şampiyonası'na kadar yardımcı olabilir".

Füllkrug, Almanya millî takımının kadrosuna son olarak Eylül 2025'in başında alınmıştı. BVB'den West Ham United'a transferinin ardından bedeni sık sık onu yarı yolda bıraktı. Tekrarlayan kas sakatlıkları ve inatçı bir aşil tendonu tahrişi nedeniyle bir buçuk yılda Hammers formasıyla yalnızca 29 resmî maça çıktı (3 gol, 2 asist). AC Milan'a kiralanması da beklenen dönüm noktasını getirmedi (20 maç, 1 gol). Füllkrug bu nedenle geçen yaz Dünya Kupası'nı kaçırdı.

Ardından West Ham'dan Bremen'e kiralandı ve orada birdenbire yeniden müthiş bir form yakaladı. Yedi resmî maçta şimdiden yedi gol attı. Son olarak SC Paderborn karşısında attığı iki gol ve Dortmund'daki son dakika golüyle Werder'e iki puan kazandırdı.

Jürgen Klopp, Füllkrug'u Almanya millî takımına geri çağıracak mı?

33 yaşındaki futbolcu ise millî takıma dönüşüyle ilgili başlayan tartışmalar hakkında konuşmak istemiyor. Bunu hafta sonu bir kez daha açıkça belirtti. Füllkrug, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Medyanın da bana saygı göstermeye başlaması hoşuma gider; sanırım ben medyaya karşı her zaman çok saygılıyım. Bu konuda konuşmak istemediğimi şimdiye kadar 44 kez söylediysem artık konuşmamamız iyi olur" dedi.

Teknik direktörü Daniel Thioune ise Füllkrug'un şu anda Patrik Schick (Bayer Leverkusen) ile birlikte Bundesliga gol krallığı yarışında zirvede olduğunu hatırlattı: "Birisi gol krallığı yarışında zirvedeyse pek de yanlış bir şey yapmamış demektir." Füllkrug'un dönüşüyle ilgili karar elbette Klopp'a ait, ancak Thioune'ye göre "Gole ihtiyacı varsa onu aramalı."

Bir sonraki millî maç arası kasım ortasında. Almanya, Uluslar Ligi'nde Sırbistan (13.11.) ve Hollanda (16.11.) ile karşılaşacak. DFB sportif direktörü Rudi Völler de son olarak Füllkrug'un dönüşüne sıcak baktığını göstermişti.

Völler, bir hafta önce Sport1-Doppelpass programında, "Kafa vuruşu yapabildiği kesin. Böyle goller atıyorsa neden olmasın? Jürgen Klopp önümüzdeki maçlarda onu takip edecektir" dedi. Bununla birlikte şu uyarıda bulundu: "Şunu da unutmamalıyız: İki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'ndan söz ediyoruz. O zaman daha da yaşlanmış olacak."

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Tresoldi, Pejcinovic, Brunner: Almanya'nın aslında santrfor sorunu yok mu?

Belki de o zamana kadar genç forvetlerin zamanı gelecek. Aralarında özellikle Nicolo Tresoldi, son dönemde Brugge'de ve Almanya U21 Millî Takımı'nda peş peşe attığı gollerle manşetlere ve hatta Şampiyonlar Ligi rekorlarına imza attı. Ancak Alman-İtalyan oyuncu, gelecekte hangi federasyonun millî takımında oynayacağına ancak gelecek yaz düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası'nın ardından karar vermek istiyor.

Almanya açısından Tresoldi'nin yanı sıra Dzenan Pejcinovic ve Younes Ebnoutalib'in de gelecekte önemli isimler olması bekleniyor. Ancak Pejcinovic, VfL Wolfsburg'dan VfB Stuttgart'a 25 milyon euro karşılığında transfer olduğundan beri ciddi bir form düşüklüğü yaşıyor ve Stuttgart formasıyla ilk Bundesliga golünü hâlâ atamadı. Ebnoutalib ise geçen cuma Eintracht Frankfurt'a bir kez daha galibiyeti getiren isim oldu. 23 yaşındaki oyuncunun yedi resmî maçta altı golü ve iki asisti bulunuyor.

Son dönemde biraz daha iyi bir form görüntüsü Paris Brunner'den geldi; hem AS Monaco'da hem de U21 Millî Takımı'nda. Genç millî takımdaki ilk maçında iki gol birden attı. Monaco'da ise sekiz maçta kaydettiği yedi golle şu anda vazgeçilmez bir oyuncu.

Dolayısıyla Matthäus'un Almanya'da şu anda gördüğü santrfor sorunu, belki de yakın gelecekte kendiliğinden çözülecek. Ancak Matthäus'a göre şu an forvet sıralaması net: "Birinci sırada Havertz, ardından tecrübeli bir oyuncu olarak Füllkrug geliyor. Attığı goller nedeniyle Tresoldi'yi de kadroya alabilirsin."