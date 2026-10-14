Manchester United'ın eski golcüsü Wayne Rooney, Suudi Arabistan'ın Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo ile Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus arasındaki kriz üzerine süren tartışmaya dahil oldu.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle milli arada ilgi odağı haline gelmiş, bu anlaşmazlıklar oyuncunun Portekiz Milli Takımı kampından beklenmedik şekilde ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Pek çok eski yıldız durumu farklı bakış açılarıyla değerlendirdi; ancak Manchester United'da Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşan Wayne Rooney'nin görüşü dikkat çekti.

Rooney, "Stick to United" programında şunları söyledi: "Kendime ilk söylediğim şey 'neden?' oldu. Teknik direktörünün ve takım arkadaşlarının itibarını onun yaptığı şekilde zedelemek son derece yanlış bir davranış."

Rooney tutumundan taviz vermedi ve sonrasında tepkisi daha da arttı; şöyle ekledi: "Bir teknik direktöre ne söyleyeceğini dikte edemezsin. Bu, daha önce benzerini hiç görmediğim bir şey."

Sözlerinin en sert kısmını ise sona bıraktı: "Her oyuncu, milli takımı bırakması gereken bir aşamaya gelir. Bu çok normal bir şey ve maalesef o bu durumu iyi yönetemiyor. Bunu izlemek rahatsız edici."

Cristiano ile Rooney'nin ilişkisinin, hem Manchester United'da birlikte oynadıkları dönemde hem de İngiliz oyuncunun futbolu bırakmasının ardından büyük gerginlikler yaşadığı hatırlatılıyor.