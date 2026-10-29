Fleetwood Town kalecisi Jay Lynch, Arsenal’ın salı gecesi Carabao Kupası’na küçük düşürücü biçimde veda etmesinin ardından takımın yıldızlarının verdiği tepkiyi anlattı. League Two ekibi, Highbury Stadyumu’nda Mikel Arteta’nın takımını penaltı atışları sonucunda eleyerek turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

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Arsenal, Fylde kıyısında sürpriz bir yenilgi aldı

Kadrosunda büyük değişikliklere giden Arsenal, maçın başında ritim bulmakta zorlandı ve 21. dakikada Fulham'dan kiralık olarak gelen Aaron Loupalo-Bi'nin ev sahibi ekip adına attığı golle geriye düştü. Mikel Arteta'nın öğrencileri, Martin Odegaard'ın oyuna girmesinin ardından performansını artırdı ve 50. dakikada Viktor Gyokeres'in bu sezonki ilk golüyle skoru eşitledi.

Topa hakim olup baskıyı artırmasına rağmen konuk ekip galibiyet golünü bulamadı. Maç penaltı atışlarına gitti. Lynch, Bruno Guimaraes'in penaltısını kurtardı; ardından Conor Haughey belirleyici penaltıyı gole çevirerek League Two'da zor günler geçiren ekibine penaltılarda unutulmaz bir 5-3'lük galibiyet kazandırdı.

“Yenilgiyi iyi karşılamadılar”

Son düdüğün ardından büyük sevinç yaşayan ev sahibi taraftarlar sahaya akın etti ve ortalık karıştı. Lynch, kutlamalar sırasında mağlup Premier League yıldızlarının rakipleriyle konuşmadan hızla sahadan ayrıldığını söyledi.

Fleetwood kalecisi, talkSPORT'a yaptığı açıklamada sahadaki karmaşayı anlattı. Lynch, “Bu bizim için elbette çok büyük bir an. Bütün taraftarlar sahaya girdi, kimsenin onlarla konuşma fırsatı olmadı” dedi.

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Bu sürpriz sonucun ardından maç sonundaki alışılmış görüşmelerin de yapılamadığını ekledi: “Sanırım bizim teknik direktörümüz onların teknik direktörüyle kısaca konuştu ama bütün taraftarlar yüzünden forma istemeye, hatta onlarla konuşmaya bile fırsat bulamadık, açıkçası. Yenilgiyi iyi karşılamadılar, öyle söyleyeyim.”

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Arteta'nın öğrencilerinin hayal kırıklığı sahaya yansıdı

Bu yenilgi Arsenal için kupaya erken ve ağır bir veda anlamına geliyor. Takımın yaşadığı hayal kırıklığı, penaltı atışları başlamadan önce de açıkça görülüyordu. Son dakikalarda tansiyon yükseldi: Genç yetenek Max Dowman, sert bir müdahalenin ardından Harrison Neal'a tepki gösterdi ve normal sürenin bitimine yalnızca beş dakika kala doğrudan kırmızı kart gördü.

Genç oyuncu sahadan çıkarken Arteta'nın öfkesi yüzünden okunuyordu. Kuzey Londra kulübü ise daha sonra kırmızı karta itiraz etti. Lynch de normal sürenin sonlarında Ben White ve Odegaard'a geçit vermeyen kritik kurtarışlarıyla Fleetwood'un tarihî galibiyet umutlarını ayakta tuttu.

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Yenilginin ardından toparlanma zamanı

Arsenal, bu küçük düşürücü gecenin ardından hızla yoluna devam etmeye çalışırken Dowman'ın kırmızı kartına yaptığı itirazın sonucunu beklemek zorunda. Premier League şampiyonu, erken bir kupa kazanma fırsatını kaçırdıktan sonra toparlanıp lig maçlarına odaklanmalı.

Fleetwood ise bu büyük kupa zaferini ligdeki gidişatını değiştirmek için kullanmayı umuyor. Karşılaşmaya dördüncü kademede 18. sırada çıkan Fleetwood, yakaladığı ivmeyi yaklaşan lig maçlarına taşımak istiyor.