Inter kalecisi Josep Martinez, San Siro'da Shakhtar Donetsk karşısında alınan 1-0'lık galibiyette üç kritik kurtarış yaptı. İspanyol kaleci, Alessandro Bastoni'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişiyle skoru koruyan takım arkadaşlarının direncini övdü.

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İspanyol kaleci, Avrupa'daki dramatik galibiyette kahramanlaştı

Inter Milan kalecisi Josep Martinez, Inter'in sezonun ilk UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyetini almasında belirleyici rol oynadı. Inter, San Siro'da Şahtar Donetsk'i 1-0 yendi. Galibiyet golünü, Henrikh Mkhitaryan'ın asistiyle 77. dakikada Carlos Augusto attı.

Bu galibiyet zorlu koşullarda geldi. Savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, 68. dakikada ikinci sarı kartını görerek Inter'i 10 kişi bıraktı.

Martinez, iki yarıda da kritik müdahalelerde bulunarak takımının kalesini gole kapatmasında başrol oynadı.

Martinez, kritik galibiyetin ardından takımın direncini övdü

Inter TV'ye konuşan Martinez, maçın ardından takımının yoğun baskı altında sonuca ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Martinez, "Takım adına mutluyum. İlk iki maçımızdan puan çıkaramadığımız için bu bizim açımızdan çok önemli bir maçtı" dedi.

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"Bir kişi eksikken böyle bir galibiyet almak inanılmaz değerli. Herkesin başarabileceği bir şey değil."

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İspanyol kaleci, "Alçakgönüllülük, sıkı çalışma ve asla pes etmeme isteği açısından gerçekten ihtiyacımız olan bir galibiyetti" diye ekledi.

Chivu, Martinez'i ve takımın ortaya koyduğu mücadeleyi övdü

Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Martinez'in katkısını övdü ve tüm oyuncularına güven aşılamanın önemini vurguladı. Chivu, "Bütün kalecilerimi önemsiyorum. Hepsi çok iyi ve hatalar konusunda keskin yargılara varamam" dedi.

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"Manşetlere her zaman kaleci çıkıyor ama benim görevim Pepo'ya da diğerlerine de huzur ve güven aşılamak."

Chivu, "10 kişi kaldığımızda mücadele etmeyi bildiğimizi gösterdik; konsantrasyonumuzu ve enerjimizi artırdık" ifadelerini kullandı.

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Inter, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Üç önemli puan kazanan Inter, ilk iki maçındaki yenilgilerin ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ivme yakalamayı hedefliyor.

San Siro'da zorlu mücadele sonunda gelen galibiyet, yoğun fikstürde yoluna devam eden Chivu'nun takımına önemli bir özgüven kazandırdı.

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Inter, Feyenoord ile oynayacağı Avrupa maçı öncesinde lig mücadelesine dönecek.