“Bunu her şeyden çok hak ediyorsun”: Harry Kane’in eşi Kate’ten Ballon d’Or zaferinin ardından Instagram’da duygusal paylaşım

Harry Kane'in eşi Kate, İngiltere kaptanının pazartesi gecesi Londra'daki Ballon d'Or töreninde dünyanın en iyi oyuncusu seçilmesinin ardından Instagram'da duygusal bir mesaj paylaştı. Kate, eşine bu ödülü “her şeyden çok” hak ettiğini söylerken, Bayern Münihli forvet de ödül konuşmasında çocukluk aşkına ve dört çocuğuna teşekkür etmişti.

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Kate Kane'den Ballon d'Or zaferinin ardından duygusal mesaj

Kane, pazartesi gecesi London Palladium'da Ballon d'Or ödülünü kazandı. Geçen sezon kulübü ve milli takımı adına 73 gol atan Kane, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ı geride bıraktı. Törende Kate de yanındaydı. Daily Mail'e göre çift, daha sonra arkadaşları ve aileleriyle Soho'daki Cirque le Soir'da düzenlenen partide kutlamalara gece boyunca devam etti.

Heyecan yatıştıktan sonra Kate, Instagram'daki 478.000 takipçisiyle yürekten bir mesaj paylaştı: “Seninle ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle anlatamam. Çok çalışmana, kararlılığına ve dayanıklılığına her gün hayran kalıyorum. Karşılaştığın her zorluktan daha güçlü çıktın. Dünyanın inanılmaz yeteneğini, kararlılığını ve buraya gelmek için verdiğin tüm emeği görmesine çok seviniyorum. Bunu her şeyden çok hak ediyorsun. Yanında durup parlamanı izlemekten daha fazla gurur duyamazdım. Senin ve henüz yaşanacak her şeyin şerefine!”

Kane, Ballon d'Or konuşmasında eşine teşekkür etti

Kane, pazartesi günü ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada çocukluk aşkı Kate'e de teşekkür etmişti. İkisi de Walthamstowlu olan çift, Kane'in Bahamalar'da evlenme teklif etmesinden iki yıl sonra, 2019'da evlendi. Kane'in hem Ballon d'Or'ü hem de forvet ödülünü aldığı gecede çift öpüştü.

Kane, “Eşim, en iyi arkadaşım Kate'e,” dedi. “Kesinlikle iyi ve kötü günlerden geçtik. Sen benim en büyük destekçimsin. Hatta bunu benden daha çok istediğini hissettim. Sonucu öğrenmek için endişeyle beklemek senin için çok zor oldu, biliyorum. İşte oldu, başardık! Sen her zaman benim için en iyisini istiyorsun. Hayallerime ulaşmama yardım etmek için fedakârlık yapıyorsun ve biliyorum ki bunlar senin de hayallerin. Sen olmadan bu mümkün olmazdı. Bu, yalnızca benim değil, birlikte kutladığımız bir kupa. Bu başarı seninle benim, tüm ailemizin ve birbirine kenetlenmiş ekibimizin. Bu yüzden sana teşekkür etmek istiyorum, seni seviyorum. Bu gece bunun tadını çıkarıp kutlamak için sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum.”

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Kane, Ballon d'Or'ü dört çocuğuna adadı

Çiftin Ivy ve Vivienne adında iki kızı, Louis ve Henry adında iki oğlu var. Kane'in Tottenham'dan Bayern'e transfer olmasından bu yana Bavyera'da yaşıyorlar. Spor bilimleri mezunu ve profesyonel fitness antrenörü olan Kate, hep Kane'in yanında oldu. Kane, konuşmasında çocuklarına da doğrudan seslendi.

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“Çocuklarım evde oturup izliyor. Özellikle de [tören] umduğumuzdan biraz daha geç olduğu için kesinlikle yatma saatinizi geçtiniz,” dedi. “Ivy, Vivienne, Louis ve Henry, bunu yapmamın nedeni sizsiniz. Sanırım bu kupayı eve getirmemin önemini henüz tam olarak anlayamayabilirsiniz. Eve birkaç kupa daha getireceğim ama bu özel. Sizi görmek ve sizinle kutlamak için sabırsızlanıyorum. Bir baba olarak ama aynı zamanda bir profesyonel olarak iyi bir örnek olmak; çok çalışmanın ve kendine inanmanın ne anlama geldiğini göstermek istiyorum. Sizi çok seviyorum.”

Ballon d'Or zaferinden sonra Kane'i neler bekliyor?

Kane, geçen sezon Bayern formasıyla attığı 61 golle, Cristiano Ronaldo'nun 2014-15 sezonunda Real Madrid adına ulaşmasından bu yana tek sezonda bu sayıya erişen ilk oyuncu oldu. Aynı sezonda iki kupa kazandı ve İngiltere'yi Dünya Kupası'nda üçüncülüğe taşıdı.

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Kutlamalar sona ererken Kane, Bayern'in iki kupasını da korumasına yardımcı olmak ve Kate'in “henüz yaşanacak her şeyin” şerefine kaldırdığı kadehin karşılığını vermek amacıyla Bavyera'ya dönecek.



