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Almugera Kabar, Borussia Dortmund A takımındaki ilk maçında kabus yaşadı ve birkaç kez ayrılmanın eşiğine geldi. BVB, 20 yaşındaki oyuncuyu yazın NEC Nijmegen'e kiraladı; ancak Kabar için işler orada da felaket gidiyor.

Almugera Kabar bugüne kadar profesyonel düzeyde 28 resmi maça çıktı. Ancak profesyonel kariyerini rayına oturtma çabasında bir türlü işler yolunda gitmiyor.

2023'te Almanya U17 Milli Takımı ile dünya ve Avrupa şampiyonu olan 20 yaşındaki oyuncu, şimdiden birkaç talihsiz dönem yaşadı. Bunların ilki, 18 yaşında Bundesliga'daki ilk maçına çıktığı Ekim 2024'ün sonunda geldi.

Borussia Dortmund'un FC Augsburg deplasmanında 2-1 kaybettiği maçta sol bek, 68. dakikada oyuna girdi. Üç dakika sonra sarı kart gördü; uzatmaların dokuzuncu dakikasında ise maçın son pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

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Takip eden ocak ayında Kabar, BVB'nin ilk 11'inde ilk kez yer aldı. O dönemde teknik direktör Nuri Sahin yönetimindeki Dortmund ekibinin ağır sakatlık krizi akıl almaz boyutlara ulaşmıştı. Kabar, dörtlü savunmanın solunda oynadı; stoper ikilisini ise aslında Dortmund U23 takımından arkadaşı olan Yannik Lührs ile Julian Ryerson oluşturdu. Rakip Leverkusen, 19 dakika içinde üç gol bulmuştu. Kabar tamamen çaresiz kalmıştı.

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Almugera Kabar, BVB'den birkaç kez ayrılmanın eşiğine geldi

Ardından Kabar, Sahin'in yerine gelen Niko Kovac yönetiminde iki kez oyuna sonradan girerek A takımda yalnızca 25 dakika oynayabildi. Buna rağmen Bremen doğumlu oyuncu, bir dönem Antonios Papadopoulos'un da olduğu gibi, her transfer döneminde büyük ilgi gördü ve birkaç kez ayrılmanın eşiğine geldi.

Örneğin Leverkusen karşısındaki felaketten kısa süre sonra AC Milan'ın ilgisini bildirdiği öne sürüldü. BVB hızla harekete geçerek Şubat 2025'te Kabar'la üç yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Yazın ise Bundesliga, İtalya, İngiltere'nin ikinci ligi ve İskoçya'dan birçok kulübün onunla ilgilendiği belirtildi. FC Brentford'a transferi neredeyse gerçekleşiyordu; 20 milyon euroluk dikkat çekici bir bonservis bedeli gündemdeydi.

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Ancak edinilen bilgilere göre Borussia, Kabar'ın ayrılığına yalnızca satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralamayı kabul etmesi hâlinde izin verecekti. Kulübün, aynı yaz Soumalia Coulibaly ve Youssoufa Moukoko'da yaptığı gibi parayı almayı tercih etmemesi, Kabar'a verdiği değerin göstergesi olarak yorumlanabilir.

IMAGO

Almugera Kabar'ın BVB'den HSV'ye transferi neden gerçekleşmedi?

Kabar, yalnızca BVB'nin ikinci takımında forma bulduğu geçen yılın kasım ayında durumunu "Bu benim için kolay bir durum değil" sözleriyle özetlemişti. Kısa süre sonra sağlık kontrolü için HSV'ye gitti. Ancak Kabar'da hafif bir diz sakatlığı tespit edilmesi ve muhtemelen ancak mart ortasında oynayabilecek duruma gelecek olması nedeniyle kiralama son anda gerçekleşmedi.

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2019'da Dortmund'a gelen ve U20 milli takımında beş kez forma giyen oyuncunun ilk kez kiralanması, geçen transfer döneminde nihayet gerçekleşti. Hollanda Eredivisie'de üçüncü sırada bulunan sürpriz takım NEC Nijmegen, Kabar'ı bir yıllığına kadrosuna kattı. İddiaya göre anlaşmada satın alma opsiyonu yoktu.

Ancak ülkenin doğusundaki Gelderland bölgesinde geçen yalnızca birkaç ayın ardından şunu söylemek gerekiyor: Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers'in Kabar'da gördüğü "değerli takviye", bunun tam tersi çıktı.

Getty Images

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Almugera Kabar ve Nijmegen beklentilerin çok gerisinde kaldı

Ancak bunun sorumluluğunu yalnızca Kabar'a yüklemek doğru olmaz. Teknik direktör Dick Schreuder yönetiminde geçen yıl ferahlatıcı hücum futboluyla beğeni toplayan Nijmegen, şimdiye kadar son derece zayıf bir sezon geçiriyor. 13 haftada yalnızca üç galibiyet alan takım, 14 puanla 12. sırada ve küme düşme play-off'u hattının sadece dört puan üzerinde.

Buna, özellikle sezonun başında yaşanan ve bazıları ciddi olan sakatlık sorunları da eklendi. Kabar açısından bu durum aslında olumluydu: Altıncı haftaya kadar ikisi ilk 11'de olmak üzere dört maçta forma giydi. Sorun şu ki hem kendisi hem savunma hem de takımın tamamı oldukça kötü performans gösterdi.

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Kabar için, belki de Nijmegen'deki bütün kiralık dönemi açısından en kötü an, yeni yükselen SC Cambuur karşısında alınan 3-0'lık yenilgideki zayıf performansından yalnızca birkaç gün sonra yaşandı. Kabar, Cambuur maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Bodö/Glimt'e 3-1 ve 3-0'lık skorlarla net biçimde elenen Nijmegen, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Juventus Turin'e konuk oldu.

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"Tamamen başarısız oldu": Almugera Kabar'ın Juventus felaketi

Kabar ilk 11'deydi ancak 5-0 kaybeden takımın genelinden bile biraz daha yetersiz bir performans sergiledi. Devre arasına 3-0 geride girilmişti ve yenilen iki golde Kabar'ın da payı vardı. Özellikle üçüncü golde, zamanlaması kötü bir kayarak müdahaleyle penaltıya neden oldu ve Nick Woltemade'nin Yaşlı Kadın formasıyla ilk golünü atmasına yol açtı.

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Hollanda'nın en eski futbol dergisi Voetbal International, Kabar'a 10 üzerinden 3 verdi. Bu, NEC oyuncuları arasındaki açık ara en düşük nottu. Bölge gazetesi De Gelderlander şöyle yazdı: "Schreuder'in kesinlikle devam etmemesi gereken şey, Almugera Kabar'ı oynatması. Savunmacı haftalardır NEC'in en zayıf halkası ve bu seviyeye henüz hiç uyum sağlayamadı. Buna rağmen Schreuder ona sürekli ilk 11'de yer veriyor. Bu anlaşılmaz." De Telegraaf ise Kabar'ın Juventus karşısında "tamamen başarısız olduğunu" yazdı.

Teknik direktör Schreuder eleştiriyi daha da ileri taşıdı ve kiralık oyuncusunu kamuoyu önünde eleştirdi. "Kabar'ı neden oynatmaya devam ediyorum? Çünkü başka seçeneğim yok" diyen Schreuder, şöyle devam etti: "Çok zorlanıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Çocuk daha yeni geldi ve oynaması gerekiyor. Savunmada henüz işleri yoluna koyamadık."

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Almugera Kabar, Juventus felaketinden beri forma bulamıyor

Bir dönem Nürnberg ve Bochum'u çalıştıran televizyon yorumcusu Gertjan Verbeek, bunun üzerine ESPN'de Schreuder'e yüklendi. 64 yaşındaki Verbeek, "Bu, oyuncu için yıkıcı. Yalnızca 3. Lig deneyimi var ve şimdi doğrudan zorlu bir durumun içine atılıyor" dedi. "İlk golde rakibini kaçırıyor, hiçbir destek de gelmiyor. Bu, Schreuder'in sistemiyle ilgili." Eski profesyonel futbolcu Kees Luijckx de aynı görüşteydi: "Schreuder'in söyledikleri doğru olabilir ama bunları asla yüksek sesle dile getirmemeli. Oyuncu olsam ertesi gün antrenmana gitmek istemezdim. Bir bakıma kendi başınıza bırakılıyorsunuz."

Schreuder, sol ayaklı olmasına rağmen üçlü savunmanın sağında görevlendirdiği Kabar'ı o günden beri göz ardı ediyor. Kabar'ın ilk 11'de başladığı üç maçta takım 11 gol yemişti. Schreuder ona yalnızca bir kez daha süre verdi: Levski Sofia ile Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kalınan maçın uzatmalarının ikinci dakikasında oyuna aldı. Kabar, ligde son dokuz maç üst üste yedek kulübesinde oturdu ve hiç forma giymedi.

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Bunda bir yandan artan rekabetin payı var; Schreuder'in savunmada yeniden çok daha fazla seçeneği bulunuyor. Öte yandan kulüp, Kabar'ın Turin'deki performansının ardından hemen harekete geçti: Sadece 11 gün sonra, Atalanta Bergamo ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulüpsüz kalan eski Leverkusen oyuncusu Mitchel Bakker'i, İspanya'daki altı günlük kampına deneme antrenmanı için davet etti.

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BVB, Almugera Kabar'ın kiralık sözleşmesini erken bitirecek mi?

Ekim başında, Kabar'ın oynadığı mevkilerde ve sol orta sahada görev yapabilen 26 yaşındaki Bakker ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bakker, şu ana kadar çıktığı dört maçta Kabar'ın toplam süresinin yarısından biraz fazla oynadı. İlk kez ilk 11'de başladığı, Nijmegen'in ağustos sonundan bu yana ligdeki ilk galibiyetini aldığı Utrecht deplasmanındaki 3-2'lik maçta 90 dakika sahada kaldı ve takımının ilk golünün asistini yaptı.

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Mevcut koşullarda, Hollanda'daki döneminin başlamasından yalnızca sekiz maç ve 320 dakika sonra Kabar'ın geleceği son derece karanlık görünüyor. Nijmegen'in yıl sonuna kadar oynayacağı sekiz maç daha var. Kabar bu maçlarda da tamamen kadro dışında kalırsa BVB, kiralık sözleşmesini erken bitirip bitirmemeyi düşünmek zorunda kalacak.

Ancak bu durumda bile Kabar, nihayet bir yerde tutunup güven kazanma ve düzenli oynama fırsatı bulma hedefinden çok uzakta olacak. Dortmund'da da bunu unutabilir: Ramy Bensebaini'nin gelecek yaz sona erecek sözleşmesi uzatılmayabilir, fakat Daniel Svensson, Maximilian Beier ve kısa süre önce yüksek bir bedelle transfer edilen Kaua Prates varken BVB'de gelecek başka oyunculara ait.

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Almugera Kabar'ın profesyonel kariyeri