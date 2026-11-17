Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, takımının Olympiastadion'da Hollanda karşısında aldığı olağanüstü 5-0'lık galibiyeti övdü. Bu farklı galibiyetle A2 Grubu'nu lider bitiren Almanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline etkileyici bir şekilde yükseldi.

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Almanya grubu etkileyici bir şekilde lider bitirdi

Almanya, Berlin'de tamamen dolu Olympiastadion'da taktik açıdan olağanüstü bir performans sergileyerek UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Hollanda'yı 5-0 mağlup etti. Derry Scherhant'ın golü, Florian Wirtz'in iki golü, Nico Schlotterbeck'in kafa golü ve Brajan Gruda'nın son dakikalardaki golü, Almanya'nın komşusuna karşı 1959'dan bu yana aldığı en farklı galibiyeti getirdi.

Bu farklı galibiyet, Jurgen Klopp'un takımını üçüncü sıradan A2 Grubu'nun zirvesine taşıdı. Almanya, ikili averajla hem Yunanistan'ı hem de Hollanda'yı geride bırakırken iki takım da çeyrek finale yükseldi.

Klopp'tan takımının olağanüstü performansına övgü

Son düdüğün ardından basına konuşan Klopp, takımının sergilediği oyunun kalitesinden ve Alman taraftarların yarattığı coşkulu atmosferden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Klopp, "Bugünkü maç olağanüstüydü. Üstelik çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. İlk yarıda biraz uyum sağlamamız ve oyunumuzu bulmamız gerekti," dedi.

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"Ardından inanılmaz goller attık. Harika bir maç ve müthiş bir deneyimdi. Berlin'de, tamamen dolu bir stadın önünde bunu yapma fırsatı bulacağımı hayal bile edemezdim."

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Orta sahadaki taktik mücadeleyi kazanmak

Maçın taktik yönünü değerlendiren Klopp, iki takımın da başlangıçta sahada önde baskı kurmaya çalıştığını, ardından Almanya'nın oyun ritmini bulup oluşan boşluklardan yararlandığını belirtti.

Klopp, "İki takım da sahada önde baskı kurmak istiyordu. Uzun topların ardından seken topları toplamayı hedefliyorduk. Hollanda'nın planı da aynıydı. Top yerdeyken sorun yaşadık," diye açıkladı.

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"Ardından daha özgür oynamaya başladık ve bize bırakılan boşlukları inanılmaz şekilde değerlendirdik."

Özel bir kadroyla geleceğe bakış

Klopp, sözlerini kadrosundaki birlikteliğe ve potansiyele övgüyle tamamladı. Bu farklı galibiyetin, millî takımla bağlantılı herkesi gelecek için iyimserlikle doldurduğunu vurguladı.

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Klopp, "Bu takım çok özel bir grup. Bugün burada bulunan herkes evine yüzünde bir gülümsemeyle dönüyor," diye ekledi.

Grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Almanya, 2027'ye büyük bir ivmeyle girecek.