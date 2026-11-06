Romeo Lavia, nihayet Stamford Bridge'e uyum sağlamaya başlarken Chelsea efsanesi Eden Hazard'ın kariyeri üzerindeki önemli etkisini anlattı. Genç Belçikalı orta saha oyuncusu, efsanevi vatandaşıyla yakın zamanda görüşmesinin, A takımda en istikrarlı şekilde forma giydiği bu dönemde kendisine yeni bir ilham verdiğini söyledi.

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Hazard'ın dönüşü Chelsea'nin galibiyetine ilham verdi

Chelsea, cumartesi günü Manchester United karşısında Premier League'de 2-0'lık net bir galibiyet aldı. Ancak tribünlerdeki tanıdık bir yüz, bu günü Lavia için daha da özel kıldı. Chelsea'nin eski yıldızı Hazard, Stamford Bridge'de maçı izledi ve son düdüğün ardından takımı selamlamak için sahaya indi.

Batı Londra'daki unutulmaz yedi yıllık döneminde 110 gol atıp iki lig şampiyonluğu kazanan Hazard, genç vatandaşıyla yakın ilişkisini sürdürdü. Son dönemdeki performansı oldukça umut verici olan Lavia için 35 yaşındaki Hazard'la bir araya gelmek moral kaynağı oldu.

Lavia, Chelsea efsanesiyle özel bağını anlattı

Chelsea'nin resmî internet sitesine konuşan Lavia, maç sonrasındaki buluşmanın kendisi için ne anlama geldiğini anlattı. Orta saha oyuncusu, Hazard'ın kendisine yol göstermeye devam ettiğini ve hafta sonu kazanılan zaferin ardından futbolu bırakmış kanat oyuncusunun kendisiyle duyduğu gururun açıkça görüldüğünü vurguladı.

Lavia, “Benim için çok önemli bir isim,” dedi. “Oldukça sık konuşuyoruz. Onu burada görmek güzeldi. Gözlerinden benim için mutlu olduğunu ve benimle gurur duyduğunu anlayabiliyordum. Bu bana ekstra motivasyon veriyor.”

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Sakatlık sorunlarını geride bırakıp istikrar yakalamak

Belçikalı millî futbolcu, 2023'te Southampton'dan 53 milyon sterlin (71,4 milyon dolar) karşılığında transfer olmasının ardından çok zorlu bir dönem geçirdi. Süregelen sakatlıklar sahada aldığı süreyi ciddi biçimde kısıtladı. Ancak bu sezon Premier League'deki her maçın kadrosunda yer aldı. Daha da önemlisi, 22 yaşındaki oyuncu son olarak Carabao Cup'ta Liverpool'a ve ligde United'a karşı üst üste iki maçta 90'ar dakika oynadı.

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Lavia, “Kendimi iyi hissettiğim sürece takımın sonuç almasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım,” dedi. “Kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden performansımdan çok memnunum.

“Hâlâ gencim ve kendimi geliştirebileceğim pek çok alan var. Hafta boyunca bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu bir süreç. Söyleyebileceğim tek şey, kulüpteki herkesle yaptığımız çalışmaların şu ana kadar iyi gittiği. Önemli olan bunu sürdürmek. Umarım bu şekilde devam edebiliriz.”

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İlk dört mücadelesini sürdürmek

Chelsea, Xabi Alonso yönetimindeki umut verici başlangıcının ardından dokuz maçta topladığı 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Lavia'nın yeniden form tutması, özellikle de orta saha oyuncusunun zorlu bir sürecin ardından kısa süre önce yeniden Belçika millî takımına çağrıldığı düşünüldüğünde, teknik direktör için tam zamanında gelen bir kazanım.

Chelsea, pazar günü ligin son sırasındaki Sunderland'a konuk olduğunda ilk dörtteki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Millî aranın ardından ise kritik Leeds maçı için Stamford Bridge'e dönecek. Lavia da orta sahadaki üstün performanslarını sürdürmeyi hedefleyecek.