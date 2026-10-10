40 yaşındaki kaleciye, aut atışının hemen ardından Luis Diaz tarafından görünüşte zararsız bir geri pas gönderildi. Ancak topu bir an için biraz fazla açınca, onu biraz fazla rahat bir aşırtmayla boşa çıkarmaya çalıştığı sırada arkadan yetişen Robin Fellhauer’ya çarptırdı. Top oradan Augsburg oyuncusunun önüne düştü ve o da meşin yuvarlağı rahatlıkla boş kaleye gönderdi.

Top çizgiyi geçtiğinde skorboardaki saat henüz sadece sekiz saniyeyi gösteriyordu. Bild gazetesi ise elde tutulan süre ölçümüne göre bunun 8,4 saniye olduğunu aktardı. Böylece Fellhauer, Bundesliga tarihinin en hızlı golünü attı. Rekor daha önce Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) ve Kevin Volland’ın (TSG Hoffenheim) elinde bulunuyordu; ikisi de bunu dokuz saniyede başarmıştı.

"Elbette üzücü. Biz farklı bir başlangıç isterdik" diyen Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany, Neuer’in hatasıyla ilgili olarak, "En önemli şey verilen tepki. Olan şeyi artık değiştiremezsin" ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Max Eberl de kalecisinin hatasını, "Bir hata yaptı, topu kötü kontrol etti, sonra çözmek istedi ama fazla riskli bir şekilde çözmeye çalıştı" sözleriyle değerlendirdi.

Neuer büyük olasılıkla kariyerinin son sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz haftalar ve aylarda emekliliğinin sinyallerini defalarca vermişti. Uzun yıllardır takımın bir numarası olan kalecinin yerini ise büyük ihtimalle, geçiş sürecini kolaylaştırmak için tıpkı geçen sezonda olduğu gibi düzenli forma şansı bulması beklenen Jonas Urbig alacak.

Kompany’ye göre Neuer, "kariyerinde her zaman yaptığı gibi, ne kadar iyi olduğunu göstermeye devam etmeli. Ama diğer tarafta maçı bitirme şansımız da vardı."

Bir ara Ismael Saibari, Bayern adına beraberlik golünü attı (55.). Ancak Neuer, takımının yeniden geri düştüğü pozisyonda da en azından talihsiz bir görüntü verdi. Savunmacı Calvin Brackelmann’ın şutunu yeterince uzaklaştıramadı, bu yüzden Rodrigo Ribeiro için iş kolaylaştı ve tamamladığı pozisyonda skoru 2-1’e getirdi (64.). Nathaniel Brown’un 81. dakikada sahneye çıkmasıyla karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bundesliga: Tarihin en hızlı golleri