İspanya U21 Milli Takımı oyuncusu Pablo Garcia, transfer döneminin son gününde pencerenin kapanmasına kısa süre kala Real Betis'ten LaLiga'daki rakibi Racing Santander'e transfer oldu. İspanyol basınına göre kulüp, transfer haklarının yüzde 50'si için 5,5 milyon euro ödeyecek, yeni sözleşme ise 2030'a kadar geçerli.

Gece geç saatlerde ayrılırken 20 yaşındaki oyuncu, antrenman tesisinde çok sayıda taraftar tarafından uğurlandı ve annesinin yanında arabada acı gözyaşları döktü. Çünkü aslında kulüpten ayrılmak istemiyordu.

as 'ın haberine göre kulüp, 15 yıldır bünyesinde bulunan altyapısından yetişen oyuncusunu göndermek zorunda kaldı, ancak yine de oyuncunun tüm haklarını kaybetmek istemedi. Satışın gerekçesi olarak, bonservisi elinde bulunan eski Real oyuncusu Dani Ceballos'u kaydedebilmek için maaş giderlerinin düşürülmesi gösterildi.

Pablo Garcia, vedasında doğrudan dönüşten söz etti

"Bu herkes için çok zor bir dönem ama başımızı dik tutmalı ve önümüze bakmalıyız. Geri dönmeyi umuyorum, hepimizin dileği bu" diyen Garcia, anne ve babasıyla birlikte havalimanına giderken basın mensuplarına konuştu.

"Etkileyemediğim birçok şey vardı; her şeyin hepimizin umduğu gibi gelişmesini isterdim. Tüm Betis taraftarlarına tüm kalbimle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Babası ise Radio COPE'a şunları söyledi: "Bu bizim için gerçekten çok zor. Betis taraftarları böyle hissediyorsa, bir de bizim nasıl hissettiğimizi düşünün. 15 yıl geçti, tam bir sonsuzluk gibiydi." Garcia, şu ana kadar Real Betis formasıyla 33 resmi maça çıktı ve üç gol attı.