Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldıkları maçtaki endişe verici derecede kötü performansın ardından Effzeh taraftarları bir kez daha öfkelerini dışa vurdu. Stadyumda yüksek sesle "Wagner istifa" tezahüratları yankılandı.

Kessler, birkaç gün önce kulüp çevresinde bir huzursuzluk yaşandığını reddetmişti. Şimdi ise farklı konuştu. "Bunu elbette ciddiye alıyorum, buna şüphe yok. Duyguların çok yoğun olduğu bir durum" dedi Kölner Express'e. 40 yaşındaki Kessler, Wagner'in takımının "genel olarak doğru yolda" olduğunu düşünse de şunları söyledi: "Ancak hücumun son bölümünde yaratıcılığı, net bir gol tehdidi oluşturmayı ve fırsatları değerlendirmeyi göremedik. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradık." Buna rağmen Wagner'e "tam destek" verdi.

38 yaşındaki Wagner'in konumu bir süredir sallantıda. Birkaç hafta önce Gladbach'a karşı kazanılan derbi öncesinde de Köln'ün sahadan yenik ayrılması hâlinde görevden alınabileceği konuşulmuştu. Bu galibiyet, takımın son altı lig maçındaki tek galibiyeti olarak kaldı. Gelecek hafta sonu puan tablosundaki komşusu Union Berlin ile oynanacak maçın Wagner için bir başka kader maçı olması mümkün.

1. FC Köln'de ciddi sakatlık sıkıntısı

Öte yandan Köln'ün şu anda hücum hattında ciddi sakatlık sorunları yaşadığı da göz ardı edilmemeli. Thijs Dallinga (26/çapraz bağ yırtığı) ve Ragnar Ache (28/kas lifi yırtığı), sırasıyla kısa ve uzun süreliğine forma giyemeyen forvetler arasında.

Kessler, "Ben de bunları düşünüyor ve günlük çalışmalarıma taşıyorum" diyerek dikkat çekti ve şunu vurguladı: "Sonuçta mesele sahada yapılan iş ve galibiyetler almak. İnsanlar için en önemli ölçüt bu."

Wagner ise Köln'ün performansındaki olumlu yönleri öne çıkarmaya çalıştı. "Bir puan belki biraz yetersiz hissettiriyor" dedi. Ancak Köln, onun yönetimindeki 15. maçında ilk kez gol yemedi. Wagner, "Takım bunu çok iyi yaptı ve maçı gol yemeden tamamladı" diyerek oyuncularını övdü. Bunların sürdürülmesi gereken başarılar olduğunu söyledi. Sky'a konuşan Wagner, "Olmak istediğimiz yerden hâlâ çok uzağız" dedi ancak ekledi: "Doğru yönde adımlar atıyoruz."

Huzursuz atmosfer hakkında konuşan Wagner, "Buradaki beklentiler çok yüksek" dedi. Ancak Wagner'in görevine kısa süre içinde son verileceğine dair (henüz) bir işaret yok.

İlginç olan şu: Köln, Union ile oynayacağı Bundesliga maçından önce salı günü de Almanya Kupası'nda aynı takımla karşılaşacak.