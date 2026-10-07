“BVB’de çok mutluyum, bu kulüp için ve bu taraftarların önünde oynamaktan büyük keyif alıyorum. Elbette burada daha uzun yıllar oynamayı çok rahat hayal edebiliyorum” diyen Kobel, olası bir sözleşme uzatmasıyla ilgili olarak Sport Bild’e konuştu.

Gazetenin haberine göre Dortmund yöneticileri, sözleşmeleri yine 2028’de sona erecek olan Kobel ile savunma oyuncuları Julian Ryerson ve Waldemar Anton’la yeni kontrat için görüşmelere Noel’den önce en azından başlamayı istiyor. En iyi senaryoda anlaşma sonbahar bitmeden bile resmiyet kazanabilir.

2021’de VfB Stuttgart’tan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kobel, mevcut BVB sözleşmesini Ekim 2023’te imzalamıştı. 28 yaşındaki file bekçisi, Bundesliga ikincisinin en önemli isimlerinden biri konumunda yer alırken, geçen sezon boyunca ısrarla Newcastle United’a transfer olacağı yönünde haberlerle anılmıştı. Kobel ise bu konuda, “Dürüst olmak gerekirse söylentilerle hiç ilgilenmiyorum” dedi. Dortmund’dan ayrılığın kendisi için “sıfır virgül sıfır gündem” olduğunu da vurguladı.

Gregor Kobel, BVB Teknik Direktörü Niko Kovac’ın çalışmalarını övdü

İsviçreli kalecinin Borussia’da kendisini bu kadar rahat hissetmesinin nedenlerinden biri de teknik direktör Niko Kovac ile olan iyi ilişkisi. Kobel, Şubat 2025’te kısa süre önce görevine son verilen Nuri Şahin’in yerine gelen Kovac’ın çalışmaları için, “Buraya başarı için temelimiz olan net bir yapı ve kültür getirdi” ifadelerini kullandı. “Bir takımda birçok kültür, farklı diller vardır. Bir temel, ortak bir yol bulmanız gerekir. Niko da bunu çok net şekilde sağladı.”

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Gelecek maçlar BVB Bundesliga 14:30 SVW

Tecrübeli kaleci uzun süredir BVB’de bir lider figür ve aynı zamanda çok sayıdaki genç oyuncu için önemli bir başvuru noktası. Kobel, örneğin yeni transfer Konstantinos Karetsas ile “çok konuştuklarını, mesela bir sezonun birden fazla kulvarda ve milli takımda ne kadar zorlu geçtiğini; üç günde bir oynamanın ne anlama geldiğini; bedenin ve zihnin diri kalması gerektiğini ve hedefin gözden kaçırılmaması gerektiğini” söyledi. Tecrübelerinden yola çıkarak şunu da çok iyi bildiğini belirtti: “Biz BVB oyuncuları hakkında çok şey yazılıyor, son dönemde neyse ki çok olumlu şeyler. Ama olumlu manşetlerin bile insanın dikkatini dağıtmaması gerekir, alçakgönüllü kalmalısınız. Çünkü manşetler yarın yine çok farklı olabilir.”

Siyah-sarılı formayla geride kalan beş yılı aşkın sürede Kobel, Dortmund adına toplam 222 resmi maça çıktı. Zürih doğumlu kaleci, milli takımda da bir numara konumunda ve İsviçre’nin son dört Uluslar Ligi maçının üçünde forma giydi. Kobel ve BVB için XXL milli maç arasının ardından Bundesliga’da cuma günü yolculuk devam edecek; Werder Bremen, Signal Iduna Park’ta konuk olacak. Dortmund ekibi, yeni Bundesliga sezonundaki ilk dört maçtan alınabilecek maksimum 12 puanı topladı ve şu anda liderlik koltuğunda oturuyor.