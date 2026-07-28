Matthäus, Sky köşesinde "El Mala Dortmund'a gitmek istiyor" diye yazdı. "Bunu belki çok yüksek sesle söylemiyordur. Ama elbette Şampiyonlar Ligi'nde ve üst sıralardaki ŞL yerleri için oynamak, Köln ile alt üçte birlik bölümden kaçınmaya çalışmaktan daha ilgi çekici."

Matthäus, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun BVB'ye transferini milli takım hedefleri açısından da mantıklı görüyor: "Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un gözüne girmek için özellikle uluslararası maçlar da önemli. Dortmund'a transferi gerçekleşirse El Mala burada gerçekten büyük bir adım atabilir. Köln'deki performansıyla buna hazır olduğunu gösterdi."

Geçtiğimiz günlerde El Mala için yürütülen pazarlık kızıştı. Birbiriyle örtüşen haberlere göre oyuncu, ayrılma isteğini iletti. Şu anda iki kulüp bonservis bedeli konusunda pazarlık yapıyor. Köln'ün 50 milyon euro talep ettiği öne sürülüyor. "Bu çok fazla para, bu neredeyse iki Adeyemi ediyor" değerlendirmesinde bulundu Matthäus. Karim Adeyemi birkaç gün önce 22 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

AS Roma da bu pazarlıkta devrede

Matthäus, "Dortmund'un da sınırları var" dedi. "Ama herkes piyasayı biliyor, herkes kuralları biliyor: Bence yaklaşık 40 milyon euro seviyesindeki bir bonservis bedeli en azından görüşmeleri başlatmalı." Dortmund'un şu ana kadarki en yüksek teklifinin de bu seviyelerde olduğu, ancak buna ulaşılıp ulaşılamayacağı hayli şüpheli bonusların da dahil edildiği belirtiliyor. Ancak BVB Sportif Direktörü Ole Book, hafta sonunda Fortuna Düsseldorf'a karşı hazırlık maçındaki 2-1'lik yenilgi sırasında bu rakamlarla ilgili olarak "bir sürü yanlış bilgi" ifadesini kullandı.

Bu arada AS Roma'nın El Mala için 40 milyon eurodan belirgin şekilde daha fazla ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Geçmişte adı ısrarla çeşitli Premier League kulüpleriyle de anılmıştı. El Mala'nın Köln ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.



