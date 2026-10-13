Pavlovic, yazın yaşananlarla ilgili Sport Bild'e verdiği demeçte, "City gibi üst düzey bir kulübün size yaklaşması bir onur" dedi. O dönemde Skyblues, 22 yaşındaki Alman millî futbolcuyu İngiltere'ye transfer olmaya ikna etmek için yoğun çaba göstermişti. Çünkü Rodri'nin İspanya'ya gidişi daha o zaman gündemdeydi.

Ancak Pavlovic, gelen bütün teklifleri basit bir nedenle geri çevirdi: "Münih'te büyüdüm, burada yetiştim ve hep Bayern Münih'te oynadım. Ailem ve arkadaşlarım burada yaşıyor. Benim için bundan daha güzel bir şey yok. Bu yüzden karar vermekte zorlanmadım."

Manchester City'nin, Bild'in haberine göre Pavlovic için Bayern Münih'e 100 milyon avro teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Bild, "Bayern Münih'le daha yüksek bir miktar için pazarlık yapmaya da muhtemelen hazırlardı" diye yazdı. Ancak Pavlovic'in hemen ret yanıtı vermesi nedeniyle hiçbir zaman resmî teklif yapılmadı. Skyblues'un Pavlovic'in kararına "şaşırdığı" belirtildi: "Bunu beklemiyorlardı."

Pavlovic neden dünyanın en iyi futbolcusu Rodri ile karşılaştırılıyor?

Manchester City, Münih doğumlu oyuncunun yerine Enzo Fernandez, Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi transfer etti. Bu üç merkez orta saha oyuncusu için toplam 375 milyon avro ödedi. Nico Gonzalez 56 milyon avroya Newcastle United'a, Tiijani Reijnders 61 milyon avroya Al-Qadsiah'a, Rodri ise 60 milyon avroya Barcelona'ya transfer oldu.

Ancak Ballon d'Or kazananı Rodri'nin ayrılığı, önemli yeni transferlere rağmen Manchester'da büyük bir boşluk bıraktı. Bu boşluğun, Ada'da daha önce defalarca Rodri ile karşılaştırılan Pavlovic tarafından doldurulması planlanıyordu.

Pavlovic, aralarındaki olası benzerliklere ilişkin, "Rodri'nin ne kadar üst düzey bir ön libero olduğunu herkes biliyor. Ballon d'Or'u boşuna kazanmadı. Elbette böyle bir oyuncuyla karşılaştırılmak benim için bir onur" dedi ve ekledi: "Bunu hedefim için bir motivasyon olarak görüyorum. Kendimi sürekli geliştirmek ve dünya çapında bir oyuncu olarak yer edinmek istiyorum."

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye kıl payı elenen Alman rekortmen kulübüyle artık "her şeyi kazanmak" istiyor. Pavlovic de bunda önemli bir rol oynayabilir. 22 yaşındaki oyuncunun Münih'teki yeri artık tartışılmıyor. Ancak 2023/24 sezonundaki çıkışından bu yana sık sık sakatlık ve hastalıklarla mücadele ettiği için durum her zaman böyle değildi.

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Pavlovic kaç kez hastalandı veya sakatlandı?

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'ü tekrarlayan bademcik iltihabı nedeniyle kaçırdı. Birkaç ay sonra köprücük kemiği kırıldı, ardından da enfeksiyöz mononükleoza yakalandı. Pavlovic, sağlık durumu hakkında tekrar tekrar sorulan sorular karşısında, "Bunun sürekli gündeme getirilmesi canımı sıkıyor" dedi.

Ancak merkez orta saha oyuncusu yaklaşık bir yıldır son derece formda; ilkbaharda yalnızca kalça sorunları onu kısa süreliğine durdurdu. Son dönemde güçlü formunu Alman millî takımında da gösterme fırsatı buldu. İkinci kadronun bir parçası olarak Pavlovic, Tom Bischof ve Florian Wirtz ile birlikte özellikle Sırbistan'a karşı Uluslar Ligi'nde çok iyi bir performans sergiledi ve yeni millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki ilk millî maçların öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyor.

Bu arada, yazın Pavlovic'i transfer hedefi olarak belirleyen kulübü büyük sıkıntılar bekliyor. Premier Lig, mali skandal kapsamında Manchester City'yi 115 maddenin 114'ünden suçlu buldu. Kulüp karara itiraz etti. Yine de şampiyonlukların geri alınmasından puan silmeye ve zorunlu küme düşürmeye kadar ağır cezalarla karşı karşıya.