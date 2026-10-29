AC Milan’ın deneyimli oyuncusu Luka Modric, takımının bu sezon ligde aldığı ilk yenilgiyi son derece açık sözlü biçimde değerlendirdi. Hırvat orta saha, Bologna karşısında ikinci yarıda yaşadıkları çöküşe hazırlıksız yakalandıklarını kabul etti. Yeni yönetim altında sezona iyi başlamalarına rağmen Modric, konuk ekibin San Siro’daki 4-2’lik galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Reklam

Milan'ın yenilmezlik serisi sona erdi

Milan, çarşamba günü Bologna'ya sahasında 4-2 yenilerek Serie A sezonundaki yenilmezlik serisini noktaladı. İlk 45 dakikada sağlam bir oyun sergileyen Ruben Amorim'in ekibi, ikinci yarıda dağıldı ve sezona iyi başlangıcının getirdiği ivmeyi kaybetti.

Devre arasında sakatlanan Fikayo Tomori'nin yerine Modric oyuna girdi. Ancak 41 yaşındaki tecrübeli futbolcu, konuk ekibin maçın kontrolünü tamamen ele geçirmesine engel olamadı. Bu sonuçla Milan, ilk dokuz maçında topladığı 18 puanla ligde beşinci sırada kaldı.

Modric, Bologna yenilgisini sert sözlerle değerlendirdi

Sky Sport Italia'ya konuşan Modric, takımının ikinci yarıdaki çöküşünü açık sözlerle değerlendirdi. Hırvat orta saha oyuncusu, maçın gidişatının bir anda değişmesinin takımı şaşkına çevirdiğini kabul etti.

“Kötü bir yenilgiydi. Özellikle ilk yarıdan sonra bunu beklemiyorduk,” dedi. “Bence bu maça kadar ligde iyi iş çıkarmıştık ve bu akşam ilk maçımızı kaybettik. İkinci yarıda çok fazla ikili mücadele kaybettik. Duran toptan yediğimiz gol talihsizdi ve o andan sonra kendimizi bıraktık. Kaybetmeyi hak ettik.”

Reklam Reklam

Bu olumsuzluğa rağmen Modric, takım arkadaşlarına önlerine bakmaları çağrısında bulundu. “Hiçbir bahanemiz yok. Sakatlıklar yaşandı ama bir sonraki maçın hemen gelmesi olumlu. Bu akşama kadar gerçekten iyi iş çıkarmıştık. Bu yüzden iyimser kalmalı ve cumartesi günü karşılık vermeyi ummalıyız,” diye devam etti.

Related Topics

Amorim'in taktiksel dönüşümü yolunda ilerliyor

Bologna yenilgisi geçici zaafları ortaya çıkarsa da Milan cephesindeki genel görüş hâlâ oldukça olumlu. Bu sezon ligde iki asist yapan ve sözleşmesi sezon sonuna kadar süren Modric, Amorim'in devam eden taktiksel dönüşümüne desteğini dile getirdi.

Orta saha oyuncusu, “Bence doğru yolda ilerliyoruz,” dedi. “Teknik direktör yeni fikirlerle, yeni bir oyun tarzıyla geldi. Biz de onun fikirlerini ve bizden ne istediğini anlamaya çalışıyoruz.”

Reklam

Takımın hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını kabul eden Modric, sabrın önemini vurgulayarak şunları ekledi: “Daha önce de söylediğim gibi, bu akşama kadar iyi iş çıkarmıştık. Her zaman daha fazlasını yapabilirsiniz ama hâlâ gelişmemiz gerekiyor. Bunu sezon boyunca yapmayı umuyoruz.”

Yenilginin ardından Milan'ı şehir rakibi Inter bekliyor

Amorim'in ekibinin hafta ortasında yaşadığı hayal kırıklığına takılıp kalacak vakti yok. Cumartesi günü şehir rakibi Inter ile kritik bir maç oynayacak. Böylesine çekişmeli bir karşılaşmada toparlanmak, takımın zihinsel dayanıklılığı açısından zorlu bir sınav olacak.

Reklam

Milan'ın, Tomori'nin sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının ardından hafta sonu öncesinde savunmadaki seçeneklerini de değerlendirmesi gerekecek. Bu tek yenilginin sezona umut vadeden başlangıcını sekteye uğratmaması için Inter karşısında olumlu bir sonuç almak artık hayati önem taşıyor.