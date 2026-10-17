"Ne yapmayı planladığımızı çok net bir şekilde açıkladık. Manu bir numara ve Jonas'ın sahada kaldığı süreyi artırmak istiyoruz", diyen Kompany, cumartesi akşamı Sky yayınında Jonas Urbig'in yakın zamanda Manuel Neuer'in yerine kalıcı olarak ilk 11'deki kaleye geçip geçemeyeceği sorulduğunda Bayern'in ilk planına bağlı kalmak istediğini açıkça belirtti.

Kompany, Neuer'i överek bu planın uygulanmasının "Manu'nun liderliği, insani yönü ve performansı olmadan mümkün olmayacağını" söyledi. 40 yaşındaki kaleci, geçen hafta Augsburg deplasmanında yaşanan talihsiz 2-2'lik beraberlikte yaptığı hatalar nedeniyle birçok yerde eleştirilmişti. Neuer, ayak sorunları nedeniyle hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger deplasmanında oynanan 3-3'lük maçta forma giyemedi ve Leipzig karşısında da takımının kadrosunda yer alamadı.

Böylece cumartesi günü FCB'nin kalesini yine Urbig korudu. Bu, 23 yaşındaki kalecinin bu sezonki dördüncü maçıydı. Peki Urbig, Neuer'i şimdiden kalıcı olarak geride bırakmaya hazır mıydı, yoksa sezon sonuna kadar güçlü bir ikinci kaleci olarak görev yapmayı mı sürdürecekti? Kompany, "Şimdi güçlü bir ikinci kaleciden söz ediyorsunuz. Başta bunu söylemiyordunuz, bunu kendi çabamızla sağladık" diyerek Urbig'in 2025 başında Köln'den transfer edilmesinin ardından genç kalecinin bir gün gerçekten Neuer'in yerini alıp alamayacağı konusunda kamuoyunda çok daha fazla şüphe bulunduğunu hatırlattı.

FC Bayern: Vincent Kompany'den Jonas Urbig'in gelişimine özel övgü

Kompany, Urbig'in artık Almanya A Milli Takımı oyuncusu olmasını sağlayan olumlu gelişiminde başta Bayern'in kaleci antrenörü Michael Rechner olmak üzere "onun ekibinin yanı sıra Jonas, Manu ve Ulle'nin (Sven Ulreich, editörün notu)" payı olduğunu vurguladı. Belçikalı teknik direktör, "Diğer birçok takım bizim sahip olduklarımıza sahip olmak ister" diye ekledi.

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Neuer'in gelecek maçlarda da forma giyemeyip giyemeyeceği henüz belli değil. Birkaç kez dünyanın en iyi kalecisi seçilen Neuer'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve gelecek yaz kariyerini noktalaması muhtemel görülüyor. Plana göre o zaman Urbig, rekor şampiyonun yeni bir numarası olacak. Sözleşmesi ise 2029'a kadar devam ediyor.