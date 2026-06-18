Bunu başaracağımızdan eminim... Mbappé, Fransa milli takım oyuncularına coşkulu bir konuşma yaptı

2026 Dünya Kupası serüvenine mükemmel bir başlangıç niteliğindeki Senegal’e karşı 3-1’lik galibiyetin ardından, Fransa milli takımı Kylian Mbappé’nin uluslararası gol rekorunu kırmasını özel bir forma hediye ederek kutladı. Bu vesileyle Fransa milli takım kaptanı, takım arkadaşlarına coşkulu bir konuşma yaptı.

Kylian Mbappé, Fransa milli takımında iz bırakmaya devam ediyor; 27 yaşında, Salı günü 2026 Dünya Kupası'nda "Les Bleus"un Senegal'e karşı oynadığı açılış maçında attığı iki gol sayesinde, 99 maçta 58 gole ulaşarak Olivier Giroud'u bir gol farkla geride bırakarak Fransa milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Bu rekor, dün Çarşamba günü Fransız milli takım arkadaşlarıyla yapılan bir yemek sırasında kutlandı. Takım arkadaşları, teknik direktör Didier Deschamps'ın ona hediye ettiği üzerinde "58" numarası yazılı formaya hep birlikte imza attılar.

Takım arkadaşlarının alkışlarının ardından Fransa milli takım kaptanı ayağa kalkarak katılımcılara bir konuşma yaptı.

Mbappé, Fransız Futbol Federasyonu’nun bugün Perşembe günü “X” üzerindeki resmi sayfasında paylaştığı videoda şunları söyledi: “Tüm oyunculara teşekkürler! Bu yıllar boyunca milli takımda tanıdığım herkese, en başından beri orada olanlara, yeni katılanlara, genç oyunculara ve teknik ekibe… Sadece bir kişiyi tanımıyordum, bu kolay (gülüyor). Milli takımın çevresinde çalışan herkes, sağlık ekibi ve bizim rahat hissetmemizi sağlayan tüm kişilere.”

"RMC Sport" ağının aktardığına göre Real Madrid yıldızı şunları ekledi: “Milli takımınızın tarihinin bir parçası olmak her zaman harikadır, ama bunu daha sonra konuşabiliriz. Hepimiz neden burada olduğumuzu biliyoruz. Dün iyi bir başlangıç yaptık. İşin zor olduğunu gördük, ama kim olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi bildiğimizi düşünüyorum.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Gördüğüm kadro, yaşam tarzımız ve yaptığımız her şey göz önüne alındığında, işlerin yolunda gitmesi için gerekli tüm unsurlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ancak futbolda bunun yeterli olmadığını bilirsiniz, daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Ama bunu başaracağımızdan eminim."

Fransa, önümüzdeki Salı sabahı Irak ile ikinci tur maçını oynayacak ve Cuma günü Norveç ile karşılaşarak grup aşamasını tamamlayacak.























