Harry Kane’in tarihî zaferinden ilham alan Liverpool’un genç oyuncusu Rio Ngumoha, Ballon d’Or’u kazanmayı hedefliyor. Yetenekli kanat oyuncusu, İngiltere millî takımının forvetinin son dönemdeki başarısının yeni nesil futbolcuları dünyanın en iyisi olmaya teşvik edebileceğine inanıyor.

Reklam

Ngumoha'nın hayali Ballon d'Or'u kazanmak

Ngumoha, kariyeri boyunca Ballon d'Or'u kazanmayı hedeflediğini iddialı bir şekilde dile getirdi. 18 yaşındaki futbolcu, bir gün futbolun en büyük bireysel ödülüne ulaşacak yeteneğe ve kararlılığa sahip olduğuna inanıyor.

Bu iddialı sözleri, Kane'in geçen ay prestijli ödülü kazanmasının ardından geldi. Bayern Münih'in forveti, 2001'de bunu başaran Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz olarak tarihe geçti. Genç hücum oyuncusu, Anfield'daki hızlı yükselişini sürdürürken Kane'in izinden gitmeyi umuyor.

Kane'in zaferi yeni nesle ilham veriyor

Ngumoha, Bayern Münihli forvetin bu büyük başarısının mevcut İngiliz yetenekler üzerinde derin bir etki yaratacağını düşünüyor. Bir vatandaşlarının dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edildiğini görmenin genç futbolcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor.

Ngumoha, Reuters'ın aktardığına göre, "Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması kesinlikle büyük bir olay," dedi. "Bu, İngiliz futboluna da katkı sağladı çünkü herkes bizden birinin Ballon d'Or'u kazandığını gördü.

Reklam Reklam

"Bu, çok daha fazla insanı dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanınmayı istemeye teşvik ediyor. Ben de bunu başarmak isterim ve başarabileceğimi düşünüyorum."

Related Topics

Avrupa sahnesinde iz bırakıyor

Ngumoha, bu sezon Liverpool için şimdiden umut vadeden bir isim olduğunu gösteriyor. Dinamik kanat oyuncusu, büyük baskı altında kısa sürede A takım kadrosunun kilit parçalarından biri hâline geldi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en üst düzey sahnesinde büyük potansiyelini sergiledi. Ngumoha, geçen ay Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Villarreal karşısında aldığı heyecan dolu 4-3'lük galibiyette kritik rol oynayarak önemli maçlarda da etkili olabileceğini gösterdi.

Reklam

Kulüpteki performansını millî takım düzeyine de taşıdı. Ngumoha, yeni nesil İngiliz hücum yeteneklerinden biri olarak en üst seviyede hızla değerli deneyim kazanıyor.

İngiltere'yi Uluslar Ligi sınavları bekliyor

Genç futbolcu, kulübündeki etkileyici formu sayesinde İngiltere kadrosuna bir kez daha çağrıldı. Haziran ayında millî takımdaki ilk maçına çıkan Ngumoha, ülkesi adına A takım düzeyinde üç kez forma giydi.

Reklam

Şimdi ise bu haftaki kritik Uluslar Ligi maçlarında önemli süre almayı umuyor. İngiltere, perşembe akşamı Wembley'de Hırvatistan'ı ağırlayacak. Londra'daki maçın ardından takımı zorlu bir deplasman bekliyor. İngiltere, pazar günü İspanya ile karşılaşmak üzere Madrid'e gidecek.