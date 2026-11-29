Thomas Frank, Crystal Palace'ın pazar günü sahasında Hull City'ye 3-2 yenilerek Premier Lig'de son sıraya düşmesinin ardından savunma sorunlarını çözmek için süre istedi. Takımın başında yalnızca iki lig maçına çıkan Frank, üst üste altıncı yenilgiyi kabul etmenin zor olduğunu belirtirken gelişme kaydedeceklerini ve kadronun ocak ayında güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Frank sabır istiyor

Crystal Palace'ın Selhurst Park'ta Hull City'ye 3-2 yenilerek Premier Lig'de üst üste altıncı mağlubiyetini almasının ardından Frank sabır istedi. Palace, Jorgen Strand Larsen ve Adam Wharton'ın son bölümde attığı gollerden önce 3-0 geriye düşmüştü. Takım, ilk 12 lig maçında 30 gol yiyerek bu alanda ligin en kötü performansını sergiledi.

Takımının savunmada daha iyi olması gerektiğini ne kadar süre söylemeye devam edebileceği sorulan Frank, maçın ardından Sky Sports'un aktardığına göre şu yanıtı verdi: "Bunu bir süre daha söyleyebileceğimi düşünüyorum. Burada yalnızca iki Premier Lig maçına çıktım."

‘Bunu bana 10 maç sonra sorun’

Frank sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki ve şimdiki her duran top pozisyonuna bakarsanız ayrıntılarda gelişme göreceksiniz. Futbolda her şeyin siyah ya da beyaz olduğunu, belirleyici olanın gol ve skor tabelası olduğunu biliyorum. Savunma tarafı da öyle. Ama bunu bana 10 maç sonra sorun, o zaman daha iyi olacak."

Sky Sports'a konuşan Frank, Hull'un her iki ceza sahasındaki tavizsizliğine de dikkat çekerek şunları ekledi: "Durum çok basit: Gol atıyoruz, sadece daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."

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Ocak ayında takviye gerekiyor

Palace'ın Marc Guehi ve Maxence Lacroix'nın yerini dolduramamanın bedelini ödeyip ödemediği sorulan Frank, kadronun güçlendirilmesi gerektiğini kabul etti. "Bu konuyu daha yakından incelemem gerekiyor. Buraya geleli iki hafta oldu; size bu konuda gerçekten iyi bir yanıt verebilmem için, nasıl desem, daha yakından bakmalıyım. Söyleyebileceğim şey şu: Dört turnuvada mücadele ediyoruz ve bu çok zorlayıcı. Bunu göz önünde bulundurunca takviyeye ihtiyacımız var, evet," dedi.

Haberlere göre kulüp, ocak ayında üç transfer yaparak Frank'e destek vermeye hazır .

Küme düşme tehlikesi büyüyor

Palace, yedi puanla son sırada kalmaya devam ediyor. Sky Sports'a göre, daha önce ilk 12 maçında 30 gol yiyen altı takımın beşi küme düştü. Forvet Strand Larsen, Sky Sports'a "Bence bugün kazanmamız gereken bir maçtı. 3-0 geriye düşmek utanç verici," diyerek takımın performansını "utanç verici" olarak nitelendirdi. Frank'in takımı, daha büyük bir sıkıntıya sürüklenmemek için kısa sürede toparlanmak zorunda.