Reklam

Bayern Münihli Harry Kane, kariyerinin ilerleyen döneminde Premier Lig gol rekorunu kırmayı hedefleyebileceğini dışlamadı.

İngiliz forvet, Almanya'nın rekor şampiyonuyla sözleşmesini daha geçen hafta 2029'a kadar uzattı. O tarihte yaklaşık 36 yaşında olacak Kane, uzun yıllar Tottenham forması giyip gol attığı Premier Lig'e daha sonra dönme ihtimalini ise dışlamıyor.

"Bazen olayları akışına bırakmak, kendine inanmak ve sıkı çalışmaya devam etmek gerekir. Şu anda benim için en büyük öncelik bu" diyen Kane, Sport Bild'e konuştu. İngiliz oyuncu, 33 yaşına gelmiş olmasına rağmen performansından bir şey kaybetmiyor. Yalnızca birkaç hafta önce Kylian Mbappe (Real Madrid) ve Lamine Yamal'ı (FC Barcelona) geride bırakarak dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or'u sürpriz biçimde kazandı.

İngiltere'deki gazeteciler için Premier Lig'e dönüşü önemli bir gündem maddesi. Çünkü Kane, ligdeki gol rekorunu hâlâ kırabilir. Ancak Bayern Münihli yıldızın bunun için muhtemelen en az iki iyi sezona ihtiyacı var. Kane'in 213 golü bulunuyor; Alan Shearer'ın 260 gollük rekoruna ulaşması için 47 gol daha atması gerekiyor. Zorlu Premier Lig'de 36 ve 37 yaşlarındayken bu kadar çok gol atıp atamayacağı ise belirsiz.

Reklam Reklam

"Premier Lig gol rekorunu bir gün kırma ihtimalini asla dışlamam. Ama şu anda öncelikli hedefim bu değil" diyen Kane, öncelikle Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediğini belirtti. İngiltere Milli Takımı'yla da uluslararası bir kupa kazanmak istiyor; tercihi ise 2028'de kendi ülkesinde ve İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası.