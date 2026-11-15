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VfB Stuttgart'tan Alexander Wehrle, Bayern Münih'in kulüpteki önemli ismi Uli Hoeneß'in açıklamalarına anlam veremediğini söyledi.

Hoeneß, geçen hafta sonu BR'nin 'Sonntags-Stammtisch' programında Stuttgart ekibinin geçtiğimiz yaz izlediği transfer politikasını eleştirmişti. 74 yaşındaki Hoeneß, VfB'nin yeterince risk almadığını savunmuştu.

Hoeneß, "Her yıl elindeki en iyi oyuncuları satıyorlar ve buna rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceklerini düşünüyorlar. Bu yanlış. VfB gibi, Stuttgart metropol bölgesindeki sanayi bakımından da böylesine büyük bir potansiyele sahipseniz zaman zaman risk almanız gerekir" demişti.

Wehrle, Frankfurter Rundschau'ya verdiği röportajda bu sözleri kesin bir dille reddetti ve Stuttgart kulüp yönetiminin çalışma biçimini savundu. Hoeneß'in "Bundesliga'ya büyük ölçüde damga vurmuş, Alman futbolunun efsane yöneticilerinden biri" olduğunu söyleyen Wehrle, bu konuda ise doğru bilgilere sahip olmadığını belirtti.

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Wehrle, "Bu açıklamalara anlam veremiyorum. Çünkü bu yaz transfer döneminde hiçbir as oyuncumuzu satmadık" dedi. Wehrle'ye göre VfB, önemli oyuncularının tamamını kadroda tutmayı ve kadrosunu belirli noktalarda güçlendirmeyi başardı. Ayrıca "kadroya önemli miktarda yatırım yaptıklarını ve Dennis Seimen gibi önümüzdeki yıllarda bir numaraları olabilecek, kendi altyapılarından yetişmiş bir oyuncuyu nihayet takıma katarak tüm VfB taraftarlarının özlemini giderdiklerini" söyledi.

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Stuttgart yönetim kurulu başkanı, "Daha ne kadar risk almamız gerektiğini bilmiyorum. İkincisi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zorunda olduğumuzu ne kulüp içinde ne de kamuoyuna karşı söyledik" ifadelerini kullandı.

Yazın VfB Stuttgart'tan hangi as oyuncular ayrıldı?

Stuttgart ekibi, yazın yalnızca potansiyel bir as oyuncuyla yollarını ayırdı: Chema Andres, transfer döneminin son gününde 20 milyon avroyu aşan bir bedelle Premier League ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. Buna karşılık yeni oyunculara 55 milyon avro yatırıldı. Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg'dan), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam'dan) ve Bilal El Khannouss (Leicester City'den kiralık olarak geldikten sonra bonservisiyle) beş kez Almanya şampiyonu olan VfB Stuttgart'a katılan isimler arasındaydı. Hoffenheim'dan Grischa Prömel ise bonservis bedeli ödenmeden kadroya katıldı.

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Buna rağmen VfB, sportif beklentilerin biraz gerisinde kaldı. İlk yedi lig maçında yalnızca iki galibiyet alarak sezona zayıf bir başlangıç yapan Stuttgart, şu anda puan tablosunda sekizinci sırada.

Yine de takımın performansı belirgin biçimde yükselişte. Bundesliga'da son olarak Bayer 04 Leverkusen ve SV Werder Bremen'i mağlup eden Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde de dört maç sonunda topladığı yedi puanla hedeflediği noktada.