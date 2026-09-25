Bild podcasti "Bayern Insider"da, FCB'nin her şeyden önce FC Augsburg'dan Finn Dahmen'i cazip bir seçenek olarak gördüğü bildirildi. Hâlâ birinci kaleci konumundaki Manuel Neuer ile şu anki 3 numara Sven Ulreich gelecek yaz kariyerlerini noktalayabilir; her iki sözleşme de 2027'de sona eriyor.

Bilindiği üzere Bayern kalesinde Neuer'in yerini Jonas Urbig'in alması planlanıyor; bu doğrultuda gelişimi sürdürülüyor ve bu sezon şimdiden iki kez forma giydi. "Bayern Insider"a göre Dahmen, Alman rekortmeninin gelecekte Urbig'in yedeği rolü için düşündüğü profile oldukça iyi uyuyor.

Yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından ilk milli maçları için aday kadroya çağrılan ve bu nedenle şu anda DFB takımının bir parçası olan 28 yaşındaki oyuncu, en iyi seviyesinde daha uzun yıllar oynayabilir, 101 Bundesliga maçıyla şimdiden büyük bir tecrübeye sahip ve Augsburg'daki sözleşmesi 2027'de sona erdiği için gelecek yaz bonservissiz olarak transfer edilebilir.

FC Bayern'e transferi gündemde olabilir: Finn Dahmen FC Augsburg'da ne zamandan beri oynuyor?

FCA, Dahmen'i 2023'te Mainz 05'ten kadrosuna katmıştı. O tarihten bu yana Wiesbaden doğumlu kaleci neredeyse kesintisiz şekilde açık ara 1 numara oldu ve adım adım milli takım için kendisini önerdi. Eylül 2025'ten beri düzenli olarak DFB takımının parçası olan Dahmen, yine de ilk milli maçını hâlâ bekliyor.

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"Bayern Insider"a göre Bayern ile Dahmen arasında şu ana kadar herhangi bir görüşme olmadı, FCB yalnızca Augsburglu kaleciyle ilgili iç değerlendirme yaptı. Her hâlükârda Dahmen için, FCA'daki tartışmasız 1 numara statüsünü Bayern'deki bir gelecekle takas etmek ihtimal dışı değil.

Bunun yanı sıra Bild podcasti, Bundesliga'dan bir başka kaleciyi daha Säbener Straße ile anıyor. 1. FC Köln'den Marvin Schwäbe'nin de Münih kulübü yöneticileri için potansiyel bir seçenek olduğu belirtiliyor. 31 yaşındaki kaleci de tıpkı Dahmen gibi bonservissiz olarak piyasaya çıkabilir; Schwäbe'nin Köln'deki sözleşmesi de 2027 yazında sona eriyor.