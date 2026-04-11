Al-Akhdud Kulübü, "El-Alamy"nin galibiyet alması halinde, rakibi El-Nasr'ın Suudi Roshen Ligi'nde iki tarihi rekoru kırmasını engelleyecek.

Al-Nassr, bugün Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 28. haftasında, Najran'daki Emir Hazloul bin Abdulaziz Spor Stadyumu'nda Al-Akhdoud'a konuk olacak.

Suudi gazetesi "Al-Youm", Al-Nassr'ın Al-Akhdoud'u yenmesi halinde iki tarihi rekoru kıracağını, bunlardan birinin takım için Roshen Ligi'nde bir ilk olacağını yazdı.

Al-Akhdoud'u yenmesi halinde, "Al-Alamy" Roshen Ligi'nde üst üste 14. galibiyetine ulaşacak ve 2013-2014 sezonunda 13 galibiyet üst üste elde ettiği rekorunu kıracak.

Bu durumda Al-Nassr taraftarlarını sevindiren şey, 2013-2014 sezonunda "Al-Alamy"nin, ikinci sırada yer alan Al-Hilal'e iki puan fark atarak Suudi Ligi şampiyonluğuna ulaşmış olmasıdır.

Buna ek olarak, bu galibiyet, gerçekleşirse, "Faris Najd" için Roshen Ligi'nde deplasmanda üst üste sekizinci galibiyet olacak ve önceki iki sezonda kırdığı rekoru eşitleyecektir.

Al-Nassr, bu sezon Suudi Ligi'nde 70 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Al-Hilal'in 2 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise 4 puan önünde yer alıyor. Ancak Al-Nassr, bu iki takımdan bir maç daha az oynamış durumda.