Atletico Madrid oyuncusu Giuliano Simeone, başkent derbisinde Real Madrid'i yenmenin takım için önemli bir moral kaynağı olduğunu vurgularken, dikkatini sahanın dışındaki tartışmalardan uzak tutarak kendi seviyesini geliştirmeye ve takım arkadaşlarına yardım etmeye odakladığını belirtti.

Simeone maçın ardından şunları söyledi: "Her zaman kendime odaklanırım ve Atletico için elimden gelenin en iyisini yaparım. Takıma yardımcı olmak için en iyi fiziksel formda olmak adına günde 24 saatimi buna adıyorum ve gerek teknik açıdan gerekse geliştirmem gereken yönlerde her zaman gelişmeye çalışıyorum."

Oyuncu, küçük yaşlardan itibaren Atletico'ya olan bağlılığından bahsederek şunları dile getirdi: "Küçüklüğümden beri Atletico'nun birçok maçını, özellikle de derbi maçlarını izliyordum. Bu maçlar yaşam biçimimin bir parçası ve her zaman hangi rakibin karşısında olursam olayım tüm enerjimi vermeye çalışıyorum."

Jose Mourinho'nun hakemlerle ilgili açıklamaları konusunda ise Giuliano, Real Madrid teknik direktörüyle bir tartışmaya girmeyi reddederek şöyle konuştu: "Hakemlere çok saygı duyuyorum, onlar da insan; bazen doğru karar veriyorlar, bazen hata yapıyorlar. Eğer o kararı verdilerse, pozisyonu o şekilde gördükleri içindir."

Kazanmalarına rağmen Atletico'nun çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Simeone, şunları ekledi: "Teknik direktör her zaman her maça ayrı ayrı odaklanır. Bunlar önemli 3 puan, ancak grup olarak daha da gelişmemiz gerekiyor. Kazandığımız için mutluyuz, ama gelişmeye devam etmeliyiz."

Diego Simeone'nin oğlu olması konusunda ise Giuliano, eleştirileri bir gelişme fırsatı olarak değerlendirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Eleştiri yapıcı olduğu sürece kendimi başkalarının yerine de koyarım. Teknik açıdan, hareketlerimde, sol ayağımda ve ceza sahası dışından yaptığım şutlarda geliştirmem gereken çok şey olduğunu biliyorum; böylece takımın bana ihtiyacı olduğunda yardımcı olabilir ve enerjimin yüzde 110'unu verebilirim."

Sözlerini, Atletico oyuncularının hakemlik ya da sahanın dışındaki herhangi bir konuyla meşgul olmak istemediklerini vurgulayarak tamamladı: "Biz her zaman kendimize odaklanıyoruz ve enerjimizi dışarıdan gelen hiçbir şeye harcamıyoruz. Bunlar sizin haberleriniz, biz ise grup olarak gelişmek için çalışıyoruz."