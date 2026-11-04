“Bunlar hayatımın en zor günleri”: FC Andorra kalecisi Jesus Owono trajik olayın ardından sessizliğini bozdu

FC Andorra kalecisi Jesus Owono, Tenerife forveti Jesus de Miguel’in trajik ölümünün ardından derin duygularını dile getirdiği bir açıklama yayımladı. Ekvator Ginesi millî oyuncusu, sahada yaşanan ölümcül çarpışmanın ardından son birkaç gündür yaşananları anlamlandırmakta zorlandığını itiraf etti.

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Owono yaşadığı travmatik deneyim hakkında konuştu

Owono, yaşanan yıkıcı olayın ardından sessizliğini resmen bozdu. Olay, takımının Tenerife ile oynadığı son maçta meydana geldi. Owono ile Tenerife forveti De Miguel'in karıştığı ve De Miguel'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik çarpışma, maçın önüne geçti. Kaleci, çarşamba günü kulüp aracılığıyla yayımlanan açıklamasında olayın ruh sağlığı üzerinde yarattığı ağır etkiyi anlattı.

25 yaşındaki kaleci derin üzüntüsünü dile getirdi ve hayatını kaybeden forvetin ailesine en içten taziyelerini iletti. Heliodoro Rodriguez Lopez Stadı'ndaki olaydan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Owono, içinde bulunduğu ruh hâlini kulübün resmî kanalları aracılığıyla paylaştı. Son günlerde İspanyol futbolunu sarsan trajedinin ağırlığını yansıtan kaleci, “Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum” dedi.

Yasını tutmaya ve toparlanmaya odaklanıyor

Owono mesajında, “Kelimeleri bulmakta zorlanıyorum ve olanları kabullenmek benim için çok güç. Jesus'un kaybından dolayı çok büyük acı duyuyorum. Onu, ailesini ve onu seven herkesi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Olayın nasıl gerçekleştiğine ve olası idari süreçlere ilişkin sorular kaçınılmaz olsa da Owono, şu anda yalnızca trajedinin insani boyutuna odaklandığını açıkça belirtti.

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Kaleci açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ele alınması gereken pek çok konu olacağını biliyorum. Karşıma ne çıkarsa çıksın, gereken saygıyı göstererek bununla yüzleşeceğim. Ama şu anda, dürüst olmak gerekirse, Jesus'tan ve yaşadığımız acıdan başka bir şey düşünemiyorum.” Owono, duygusal mesajını meslektaşına yönelik kısa ama dokunaklı bir veda ile tamamladı: “Huzur içinde yat, Jesus.”

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Kaleciye destek

Trajedinin etkisi tüm FC Andorra kadrosunda hissedilirken kulüp, oyuncularının ruh sağlığını korumak için derhâl adım attı. Kulüp, Owono'nun son birkaç günde yaşadığı travmayla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla profesyonel psikolojik destek aldığını doğruladı.

Takım arkadaşlarının çoğu katılmasına rağmen Owono, Andorra'nın çarşamba sabahı Comunal Joan Samarra Stadı'nda yaptığı isteğe bağlı antrenmanda yer almadı.

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Kulüp Owono'ya destek verirken maç ertelendi

Tüm soyunma odası ve kulüp yönetimi, yaşananları kabullenmeye çalışan Owono'nun etrafında kenetlenerek ona güçlü bir destek ağı sundu.

FC Andorra, oyuncunun açıklamasıyla birlikte bu hassas dönemde “azami duyarlılık ve saygı” gösterilmesini açıkça talep etti. Ayrıca kulübün pazar günü Mallorca ile oynanacak maçın ertelenmesi yönündeki talebi kabul edildi. Böylece olaydan derinden etkilenen kadro, yeniden resmî maça çıkmadan önce yas tutmak için ihtiyaç duyduğu zamana kavuştu.