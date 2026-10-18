Manchester United taraftarları için iyimser olmanın gerekçelerinin giderek azaldığı bir sezonda, gol atmak artık endişeleri dağıtmaya ya da takımı kuşatan sorunların boyutunu gizlemeye yetmiyor. Bryan Mbeumo üst üste attığı gollerle olumlu sinyaller vermeye devam ederken, teknik direktör Michael Carrick kendisini çok daha karmaşık bir gerçeklikle karşı karşıya buluyor; zira olumsuz sonuçlar serisi, galibiyet alınamayan altı maça uzandı. Bu tablo, kulübün geçtiğimiz yıllarda yaşadığı zor dönemleri akıllara getiriyor.

Elland Road'da Leeds United karşısında alınan 1-1'lik beraberlik, takımın kabul edilebilir bir görüntü vermek adına gösterdiği çabalara rağmen Manchester United üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Sonuçlar krizi, transfer dosyası nedeniyle yönetime yönelen eleştiriler ve kadro içinde artan fiziksel problemler arasında Carrick'in görevi, geleceğe dair olumlu bakışını korumaktaki ısrarına rağmen çok daha zor görünüyor.

Bu karanlık tablonun ortasında Bryan Mbeumo, Manchester United saflarındaki en dikkat çekici olumlu göstergelerden birini sunmaya devam ediyor. Kamerunlu oyuncu, Leeds sahasında bir gol daha kaydederek Premier Lig'de yedi maçta attığı gol sayısını dörde çıkardı. Bu bilgi "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

Kamerunlu forvet, takım arkadaşlarının büyük bölümünün fileleri bulmakta zorlandığı bir dönemde takımına belirli bir hücum verimliliği kazandırıyor. Ağustos ayında Ipswich filelerine "hat-trick" yapan Bruno Fernandes dışında, Carrick'in kadrosundaki hiçbir oyuncu birden fazla gol atmayı başaramadı.

Ancak Mbeumo'nun formuna güvenmek, takımı krizden çıkarmak için yeterli görünmüyor; çünkü sorun yalnızca gol atmakla ilgili değil, Manchester United'ın oyununu kendisine istikrar kazandıracak ve taraftarına güveni geri getirecek galibiyetlere dönüştürme becerisiyle ilgili.

Takım, salı günü Atletico Madrid karşısındaki görüntüsüne benzer şekilde Leeds karşısında da kabul edilebilir bir performans sergilemiş olsa da, son maçın ilk dakikasında gol yemesi onu yeniden zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı ve kritik anlarla baş etme konusundaki sıkıntısının sürdüğünü ortaya koydu.

Galibiyetsiz altı maç: Carragher beklenti çıtasını düşürmeyi reddediyor

Manchester United, hiçbir galibiyet alamadan üst üste altı maça ulaştı. Bu, takımın 2018-2019 sezonundan bu yana yaşadığı en kötü seri; o dönemde Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevine kalıcı olarak atanmasının ardından takımın seviyesi ciddi biçimde düşmüştü.

Bu bilanço takımı artan bir baskı altına sokuyor; özellikle de Leeds karşısındaki beraberlik, krizin çözüme doğru gitmeye başladığına dair takipçileri ikna etmek için yeterli olmadığı için.

Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın eski savunmacısı Jamie Carragher, United'ın ortaya koyduğu görüntüyü en çok eleştirenler arasında yer aldı. Carragher, yenilmemenin takımın başarısını ya da gelişimini değerlendirmede bir ölçüt haline gelmemesi gerektiğini savundu.

Carragher, "Sky Sports" kanalında şunları söyledi: "Leeds'e kaybetmedikleri için United'ın iyi bir performans sergilediğini düşünmeye meyilliyiz. Ancak başka bir açıdan bakıldığında bu olumsuz bir durum; çünkü böylece standartları düşürüyoruz. Aslında Manchester United hakkında bu mantıkla konuşmamamız gerekiyor."

Carragher'ın açıklamaları, kulübün içinde bulunduğu krizin bir boyutunu yansıtıyor; zira beklentiler artık kupalar için yarışmakla sınırlı değil, konu düzenli biçimde galibiyet alma kabiliyetinin nasıl geri kazanılacağı ve takımı üst sıralardan uzaklaştıran yeni puan kayıplarının nasıl önleneceği etrafında dönüyor.

Martinez yönetim krizini alevlendirdi, Wilcox tribünlerdeydi

Manchester United içinde endişe kaynağı yalnızca sonuçlar değildi. Leeds maçı öncesinde Arjantinli savunmacı Lisandro Martinez'in başlattığı bir kriz yaşandı; oyuncu, sportif direktör Jason Wilcox ve kulüp yönetimine sert eleştiriler yönelterek onları yaz transfer döneminde etkili transferler yapmakta başarısız olmakla suçladı.

Martinez'in açıklamaları, kulübün transfer piyasasındaki politikası ve yönetimin takımın ihtiyaçlarını karşılama, teknik ekibe rekabet edebilmesi için gereken unsurları sağlama kapasitesi üzerine tartışmayı yeniden açtı.

Wilcox maç sırasında Elland Road tribünlerinde hazır bulunurken, Martinez eleştirilerini dile getirdiği zaman ve yer konusunda özür dilemiş, ancak söylediklerinin içeriğinden geri adım atmamış olarak ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu kriz, Carrick'in ihtiyaç duyduğu tüm unsurları elde edemediği yönündeki kanaat göz önüne alındığında ek bir önem kazanıyor; özellikle de takımın Luke Shaw'a net bir rakipten yoksun kaldığı sol bek bölgesinde.

Bu bölgedeki karışıklığın boyutunu gösteren bir veri olarak Diogo Dalot, bu sezon Manchester United'da bu mevkide görev yapan beşinci farklı oyuncu oldu. Bu durum teknik istikrar ve teknik direktörün sabit bir kadroya güvenebilme imkânı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Shaw'ın, takımın çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Como ile karşılaşmak üzere çıkacağı yolculuğa katılıp katılmayacağı ise hâlâ belirsiz. Bu da takımın istikrara şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde Carrick'i kadrosunda daha fazla değişiklik yapmaya zorlayabilir.

Sakatlıklar savunmayı vurdu, Carrick zorunlu çözümlere yöneldi

Manchester United'ın sıkıntıları Leeds maçında daha da arttı; Martinez, uyluk bölgesindeki bir sakatlık nedeniyle devre arasında sahayı terk etti ve savunma hattının hazır bulunuşluğu ile takımın yoklukları telafi edebilme kapasitesine dair endişeler yeniden canlandı.

Sırt problemleri nedeniyle yaklaşık 11 ay süren bir aranın ardından kısa süre önce geri dönen Hollandalı savunmacı Matthijs de Ligt'in hassas fiziksel durumu dikkate alındığında Carrick, onun yerine bek Noussair Mazraoui'yi oyuna sürmeye karar verdi. Bu hamle, savunmadaki seçeneklerini sınırlayan kısıtların boyutunu yansıttı.

Bu koşullar teknik direktörü net bir ikilemle baş başa bırakıyor; sakatlıklardan dönen oyuncuların sağlığını korumakla, elindeki unsurlardan yararlanarak olumsuz sonuçlar serisini aşmak arasında bir denge bulmak zorunda.

Ayrıca savunma hattındaki değişikliklerin sürmesi, oyuncular arasında gereken uyumun inşasına yardımcı olmuyor; özellikle de Leeds karşısında erken bir gol yedikten sonra takımın hataları azaltmaya ve maç başlangıçlarını daha iyi yönetmeye ihtiyaç duyduğu bir aşamada.

Savunmadaki istikrar eksikliği ile transferlere ilişkin eleştiriler arasında Carrick, oyuncularının tamamını en iyi fiziksel durumlarıyla kullanma lüksüne sahip olmaksızın hızlı çözümler bulmak zorunda kalıyor.

On üçüncü sıra: Carrick iyimserliğini koruyor

Manchester United, Leeds maçını Premier Lig puan tablosunda on üçüncü sırada yer alarak tamamladı ve haftanın maçları tamamlanmadan daha aşağı bir sıraya düşme olasılığı bulunuyor.

Endişe verici tabloya rağmen Carrick, kötümser bir tondan uzak durmayı seçti ve takımının istikrarı geri kazanması ve doğru şekilde çalışması halinde mevcut dönemi aşabileceğini vurgulamayı tercih etti.

Geçen sezon Ruben Amorim ile yaşananların aksine, Portekizli teknik direktörün iki takımın karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında alevli açıklamalar yapması ve 24 saat içinde görevden alınmasının tersine, Carrick baskılarla baş etme konusunda daha sakin görünüyordu.

Manchester United'ın teknik direktörü, hafta boyunca kulaklık taktığını, bu nedenle Martinez'in açıklamalarının yarattığı gürültüyü duymadığını söyledi; ardından mevcut duruma dair görüşünü açıkladı.

Şunları ekledi: "Açıkçası, bugün sanki yeni bir başlangıç gibi göründü; mevcut gerçekliğimizin farkındayız, onu kabul ediyoruz ve düzeltmek için çalışıyoruz. Hiçbir şekilde her şeyin mükemmel olduğu izlenimini vermeye çalışmıyorum, tamamen gerçekçiyim."

Carrick, takımların zaman zaman zor dönemlerden geçtiğini ve bu süreçte krizden çıkış yolu bulmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, sonuçların baskısına teslim olmak yerine istikrarlı olmanın ve doğru şeyleri yapmayı sürdürmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Sözlerini, Manchester United'ın futbol maçları kazanmak için gereken niteliklere sahip olduğunu, durumun belirli bir açıdan bakıldığında olumsuz görünebileceğini, ancak takımın bir dizi olumlu sonuç elde edebileceğinden emin olduğunu belirterek tamamladı.

Bununla birlikte, iyimserlik tek başına Manchester United'ın gerçekliğini değiştirmeye yetmeyecek; takımın performansındaki iyileşmeyi gerçek galibiyetlere çevirmesi, savunma sorunlarını gidermesi ve saha içinde ve dışında istikrarı yeniden kazanması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar Mbeumo'nun formu, giderek karmaşıklaşan bir sezonda parlak bir nokta olarak kalmaya devam edecek; Carrick ise bir sonraki maçın karanlık tünelden çıkış için gerçek bir başlangıç olmasını bekliyor.



