Portekiz, Uluslar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Portekizliler, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Bu, yeni teknik direktör Jesus yönetimindeki üçüncü maçta alınan üçüncü galibiyet oldu.

Ancak sportif başarının üzerinde, elbette şu günlerde süperstar Cristiano Ronaldo'nun kamptan erken ayrılmasıyla ilgili büyük skandal gölge düşürüyor. Al-Nassr'ın golcüsü, önceki grup maçında Norveç'e karşı süre alamamıştı ve aynı durumun yeniden yaşanma ihtimali nedeniyle maç öncesinde Selecao'nun kampından ayrılmıştı.

Ancak takım, sahada bu çalkantılardan hiç etkilenmemiş bir görüntü verdi. Jesus, böyle olaylar yaşanırken odağı korumanın ne kadar zor olduğu sorusuna sakin yanıt verdi. "Konsantre olmakta zorlanmıyorum. Bana neyin zor geldiğini biliyor musunuz? Oyuncularımı nasıl çalıştıracağımı bilememek. Bana zor gelen bu. Geri kalan her şey ise sıfır," diyerek durumu net biçimde ortaya koydu.

Tecrübeli teknik adam, takım içinde çatlaklar olduğuna dair spekülasyonları da kesin bir dille reddetti: "Yaşananlar grubu bölmez. Bizi bölmedi ve bizi bölmeyecek." Jesus, asıl olarak kendi yönetiminde yaşanan hızlı olumlu gelişime vurgu yaptı. "Takımın maçtan maça geliştiğini hissediyorum. Maçlara dair yaptığımız analizler üzerinden ilerliyoruz ve sonraki karşılaşmada takım genelde hem savunmada hem hücumda daha iyi bir performans sergiliyor. Burada 4-2 kazanmak kolay değil," dedi.

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"Büyük bir yardım": Portekizli oyuncular Jorge Jesus'a destek verdi

Teknik direktörün taktiğinin işlediğini sahadaki oyuncular da doğruladı. Orta saha oyuncusu Vitinha, RTP'ye yaptığı açıklamada 72 yaşındaki çalıştırıcıya övgüler yağdırdı: "Bunların hepsi teknik direktörün çalışmasının eseri. Harika bir maç çıkardık. Sonuç sizi aldatmasın, çünkü çok zor bir maçtı. Üstelik şu ana kadarki en iyi performansımız buydu. Gelişmeye devam ediyoruz ve teknik direktörle ne kadar çok çalışırsak onun fikirlerini o kadar iyi benimsiyoruz. Teknik direktörün çalışması meyvelerini vermeye başlıyor ve bu bugün fazlasıyla açıktı."

Ronaldo'nun ayrılığının ardından takımın verdiği tepki sorulduğunda Vitinha, "Maça odaklanmaya çalıştık ve bence bunu başardık. İnanılmaz derecede iyi tepki verdik," ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun yerine santrforda görev alan ve bir golle birlikte bir asist yapan Goncalo Ramos da başantrenörün etkisine dikkat çekti: "Her şeyden önce yeni teknik direktör büyük bir yardım. Daha net fikirlere sahibiz, savunmada da hücumda da her takım arkadaşımızın tam olarak nerede olduğunu biliyoruz. Günden güne gelişiyoruz, bunların hepsi bir sürecin parçası."

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Portekiz taraftarı Cristiano Ronaldo'nun ayrılığına nasıl tepki verdi?

Bu arada tribünlerde CR7 konusu bölünmüş tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar formalarında yer alan "We love you Jesus" yazısıyla teknik direktöre destek verirken, diğer taraftarlar eski kaptanla dayanışma göstergesi olarak Ronaldo'nun adının ve bir kalbin yer aldığı bir pankart açtı.

Öte yandan Jesus, pazar günü Norveç ile oynanacak maçın ardından kendisiyle Ronaldo arasında neler yaşandığını açıklayacağının sinyalini verdi. Portekiz, Norveç'i bir kez daha mağlup etmesi halinde Uluslar Ligi yarı finaline çıkmayı erkenden garantileyecek.