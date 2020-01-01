Bundesliga

Bundesliga'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular

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(C)Getty images
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilmesinin ardından kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da sakat ve cezalı oyuncuların tam listesi sizlerle...

Süper Lig'in 26. Haftası (13 Mart - 16 Mart)

BAYERN MÜNİH

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

Robert Lewandowski

SAKAT & KADRO DIŞI

Corentin Tolisso

Ayak bileği sakatlığı
Philippe Coutinho

Ayak bileği sakatlığı
Niklas Sule

Diz sakatlığı

 

BORUSSIA DORTMUND

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

-

SAKAT & KADRO DIŞI

Marco Reus

Antrenman eksikliği
Dan Axel Zagadou

Ön çapraz bağlarda yırtık
Emre Can

Kas problemi
Axel Witsel

Kas problemi
Nico Schulz

Kas problemi
Marcel Schmelzer

Kas problemi

 

RB LEIPZIG

CEZALI

Dayot Upamecano 

1
SARI KART SINIRINDA

-

SAKAT & KADRO DIŞI

Emil Forsberg

Bademcik iltihabı

 

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Patrick Herrmann

Tony Jantschke

Lars Stindl

Breel Embolo

SAKAT & KADRO DIŞI

Denis Zakaria

Diz sakatlığı

BAYER LEVERKUSEN

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

Jonathan Tah

SAKAT & KADRO DIŞI
Kevin Volland

Ayak sakatlığı

 

SCHALKE 04

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Daniel Caligiuri

Jonjoe Kenny

Weston McKennie

SAKAT & KADRO DIŞI

Benjamin Stambouli

Ayak sakatlığı
Ozan Kabak

Omurga sakatlığı
Omar Mascarell

Kas sakatlığı

 

WOLFSBURG

CEZALI

Wout Weghorst

1
SARI KART SINIRINDA

Renato Steffen

SAKAT & KADRO DIŞI

William

Ignacio Camacho

Josuha Guilavogui

Yannick Gerhardt

Şüpheli

Şüpheli

Şüpheli

Şüpheli

 

FREIBURG

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Lucas Höler

SAKAT & KADRO DIŞI

Lukas Kübler

Diz sakatlığı

  Yoric Ravet

Şüpheli

Florian Kath 

Şüpheli

 

HOFFENHEIM

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

Stefan Posch

Benjamin Hübner

SAKAT & KADRO DIŞI

Andrej Kramarić

Diz sakatlığı

Ishak Belfodil

Diz ameliyatı
Sargis Adamyan 

Ayak bileği ameliyatı

 

1. FC KÖLN

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

Simon Terodde

Dominick Drexler

Jorge Meré

SAKAT & KADRO DIŞI

Raphael Czikos

Niklas Hauptmann

Şüpheli

Şüpheli

 

UNION BERLIN

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

Robert Andrich

Ben Rienstra

Sebastian Andersson

Marvin Friedrich

Marcus Ingvartsen

Keven Schlotterbeck

SAKAT & KADRO DIŞI

Akaki Gogia

Çapraz bağ yırtığı

 

EINTRACHT FRANKFURT

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Dominik Kohr

Gonçalo Paciência

SAKAT & KADRO DIŞI

-

-

 

HERTHA BERLIN

CEZALI

Vladimir Darida

Salomon Kalou

Cezalı

Kulüp tarafından cezalı
SARI KART SINIRINDA

Vladimir Darida

Vedad Ibisevic

SAKAT & KADRO DIŞI

Karim Rekik

Diz sakatlığı

 

AUGSBURG

CEZALI

Alexandru Epureanu

1 Maç
SARI KART SINIRINDA

Martin Skrtel

Alexandru Epureanu

SAKAT & KADRO DIŞI

Simon Asta

Çapraz bağ yırtığı
Fabian Giefer

Şüpheli
Julian Schieber

Şüpheli
 

MAINZ 05

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Danny Latza

Ridle Baku

SAKAT & KADRO DIŞI

Stefan Bell

Robin Zentner

Ayak bileği sakatlığı

Çapraz bağ yırtığı

 

FORTUNA DÜSSELDORF

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Kaan Ayhan

Niko Giesselmann

Matthias Zimmermann

Bernard Tekpetey

SAKAT & KADRO DIŞI

Zack Steffen

Bernard Tekpetey

Dawid Kownacki 

Alfredo Morales

Adam Bodzek 

Oliver Fink 

Ön çapraz bağlarında yırtık

Şüpheli

Şüpheli

Şüpheli

Şüpheli

Şüpheli

 

WERDER BREMEN

CEZALI

Davy Klaassen

1 Maç

 
SARI KART SINIRINDA

Kevin Vogt

Milos Veljkovic

SAKAT & KADRO DIŞI

Claudio Pizarro 

Ömer Toprak

Kevin Mohwald

Niclas Fullkrug

Sakat

Şüpheli

Şüpheli

Şüpheli

 

PADERBORN

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Streli Mamba

Sven Michel

Abdelhamid Sabiri

SAKAT & KADRO DIŞI

Luca Kilian

Streli Mamb

Diz sakatlığı

Diz sakatlığı
 

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