Bundesliga'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
Süper Lig'in 26. Haftası (13 Mart - 16 Mart)
- Bayern Münih'te sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Borussia Dortmund'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- RB Leipzig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- B. Mönchengladbah'ta sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Bayer Leverkusen'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Schalke 04'te sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Wolfsburg'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Freiburg'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Hoffenheim'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- 1. FC Köln'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Union Berlin'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Eintracht Frankfurt'ta sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Hertha Berlin'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Augsburg'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Mainz 05'te sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fortuna Düsseldorf'ta sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Werder Bremen'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Paderborn'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
BAYERN MÜNİH
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Robert Lewandowski
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Corentin Tolisso
|
Ayak bileği sakatlığı
|Philippe Coutinho
|
Ayak bileği sakatlığı
|Niklas Sule
|
Diz sakatlığı
BORUSSIA DORTMUND
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
-
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Marco Reus
|
Antrenman eksikliği
|Dan Axel Zagadou
|
Ön çapraz bağlarda yırtık
|Emre Can
|
Kas problemi
|Axel Witsel
|
Kas problemi
|Nico Schulz
|
Kas problemi
|Marcel Schmelzer
|
Kas problemi
RB LEIPZIG
|CEZALI
|
Dayot Upamecano
|
1
|SARI KART SINIRINDA
|
-
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Emil Forsberg
|
Bademcik iltihabı
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Patrick Herrmann
Tony Jantschke
Lars Stindl
Breel Embolo
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Denis Zakaria
|
Diz sakatlığı
BAYER LEVERKUSEN
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Jonathan Tah
|SAKAT & KADRO DIŞI
|Kevin Volland
|
Ayak sakatlığı
SCHALKE 04
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Daniel Caligiuri
Jonjoe Kenny
Weston McKennie
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Benjamin Stambouli
|
Ayak sakatlığı
|Ozan Kabak
|
Omurga sakatlığı
|Omar Mascarell
|
Kas sakatlığı
WOLFSBURG
|CEZALI
|
Wout Weghorst
|
1
|SARI KART SINIRINDA
|
Renato Steffen
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
William
Ignacio Camacho
Josuha Guilavogui
Yannick Gerhardt
|
Şüpheli
Şüpheli
Şüpheli
Şüpheli
FREIBURG
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Lucas Höler
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Lukas Kübler
|
Diz sakatlığı
|
Yoric Ravet
|
Şüpheli
|
Florian Kath
|Şüpheli
HOFFENHEIM
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Stefan Posch
Benjamin Hübner
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Andrej Kramarić
|
Diz sakatlığı
|
Ishak Belfodil
|
Diz ameliyatı
|Sargis Adamyan
|
Ayak bileği ameliyatı
1. FC KÖLN
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
Simon Terodde
Dominick Drexler
Jorge Meré
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Raphael Czikos
Niklas Hauptmann
|
Şüpheli
Şüpheli
UNION BERLIN
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Robert Andrich
Ben Rienstra
Sebastian Andersson
Marvin Friedrich
Marcus Ingvartsen
Keven Schlotterbeck
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Akaki Gogia
|
Çapraz bağ yırtığı
EINTRACHT FRANKFURT
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Dominik Kohr
Gonçalo Paciência
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
-
|
-
HERTHA BERLIN
|CEZALI
|
Vladimir Darida
Salomon Kalou
|
Cezalı
Kulüp tarafından cezalı
|SARI KART SINIRINDA
|
Vladimir Darida
Vedad Ibisevic
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Karim Rekik
|
Diz sakatlığı
AUGSBURG
|CEZALI
|
Alexandru Epureanu
|1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Martin Skrtel
Alexandru Epureanu
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Simon Asta
|
Çapraz bağ yırtığı
|Fabian Giefer
|
Şüpheli
|Julian Schieber
|
Şüpheli
MAINZ 05
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Danny Latza
Ridle Baku
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Stefan Bell
Robin Zentner
|
Ayak bileği sakatlığı
Çapraz bağ yırtığı
FORTUNA DÜSSELDORF
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Kaan Ayhan
Niko Giesselmann
Matthias Zimmermann
Bernard Tekpetey
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Zack Steffen
Bernard Tekpetey
Dawid Kownacki
Alfredo Morales
Adam Bodzek
Oliver Fink
|
Ön çapraz bağlarında yırtık
Şüpheli
Şüpheli
Şüpheli
Şüpheli
Şüpheli
WERDER BREMEN
|CEZALI
|
Davy Klaassen
|
1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Kevin Vogt
Milos Veljkovic
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Claudio Pizarro
Ömer Toprak
Kevin Mohwald
Niclas Fullkrug
|
Sakat
Şüpheli
Şüpheli
Şüpheli
PADERBORN
|CEZALI
|
-
|-
|SARI KART SINIRINDA
|
Streli Mamba
Sven Michel
Abdelhamid Sabiri
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Luca Kilian
Streli Mamb
|
Diz sakatlığı
Diz sakatlığı