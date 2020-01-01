Bundesliga'da haftanın notları: Leipzig gençliğinin bedelini mi ödüyor?

Avrupa futbolunun son yıllardaki en iyi projelerinden biri olan RB Leipzig'in bir sonraki adımı atabilmesi için ise biraz esnemesi gerekiyor olabilir.

YORUM | Onur Özgen @ozgenonur

Altı yıl önce 'in futbol operasyonlarını yürüten Ralf Rangnick ile görüşen bir oyuncu temsilcisi, Rangnick'e şöyle söylemişti: "Yalnızca 24 yaş altındaki oyuncuları transfer etmeniz üzücü; çünkü elimde tam sizlik bir oyuncu var, ama 27 yaşında." Bahsettiği oyuncu ise Jamie Vardy'di.

İki yıl sonra ile belki de futbol tarihinin en büyük mucizesine imza atacak olan Vardy ise attığı gollerle adını herkese duyuracak ve piyasasını katlayacaktı.

27 yaş, genel itibarıyla bir futbolcunun en olgun ve verimli zamanı olarak görülür. Fakat 23 yaş ortalamalı Leipzig için öyle değil. Rangnick bu tercihlerini bir keresinde şöyle açıklamıştı: "Genç oyuncuların birçok avantajı vardır. Daha hızlı öğrenirler, dinlerler ve antrenman yoğunluyla başa çıkabilirler. Tek ihtiyaçları onlara güvendiğimizi hissetmeleri."

Fakat belki de yalnızca genç oyuncularla büyük hedefleri kovalamak çok zordur. Daha karma bir felsefeye ihtiyaç vardır. Son yıllarda anlayışını değiştiren , bu anlamda iyi bir örnek. Önceki yıllarda tıpkı Leipzig gibi tamamen genç oyuncularla yoluna devam eden Ajax, 2016-17 sezonunda 'nde finale kadar yükselmiş, ancak karşısında varlık gösterememişti. Bu maçın ardından kulübün futbol akılları Edwin van der Sar ve Marc Overmars strateji değişikliğine gideceklerini, artık genç ve tecrübeli oyuncuların karışımından oluşan bir kadro kuracaklarını açıklamıştı. Nitekim iki sezon sonra Premier Lig'den Eredivisie'ye geri getirilen iki tecrübeli yıldız Daley Blind ve Dusan Tadic, rüya gibi geçen 2018-19 sezonunun baş aktörlerinden olmuş ve genç takım arkadaşlarına büyük katkı sağlamıştı.

Sezona verilen iki aylık aranın ardından Leipzig'in sahasında ağırladığı maçında kaçırdığı golleri izleyince de aklıma bu durum geldi. Leipzig'in bulduğu gol pozisyonlarını yakaladığında, rakip takım kalecisi kariyerinde unutmak isteyeceği maçlardan birini oynamış oluyor. Ama Leipzig ceza sahasına gelene kadar gösterdiği yaratıcılığı, kale önündeki soğukkanlılığıyla birleştirmeyi başaramıyor. Bunu yalnızca gençlik ya da tecrübesizlikle açıklamak kaba bir yorum olabilir, ama yine de etkenlerden biri olduğu kesin. Bu yüzden belki de Leipzig'in de kulüp felsefesinde tıpkı Ajax gibi biraz esnemesi gerekiyordur.

Nerede kalmıştık?

Sezona iki aylık verilen aranın ardından 'da oyuncuların nasıl dönecekleri merak edilirken, zirveye oynayan takımların genç yıldızları oldukça hazır bir görüntü sergiledi.

Lider Bayern Münih, Union Berlin deplasmanında 2-0 kazansa da en iyi performansından oldukça uzaktaydı. Buna karşın takımın genç sol beki Alphonso Davies tıpkı sezona verilen aradan önce olduğu gibi sahada yine parıldadı. 36 kez sprint atan Davies, Bayern'in en fazla depara kalkan oyuncusu olurken, aynı zamanda saatte 34,98 kilometre hıza ulaşarak, sahanın en hızlı oyuncusu olmayı da başardı.

'da da Erling Haaland kaldığı yerden devam etti. Ocak ayında Dortmund'a transfer olduktan sonra sarı-siyahlılar ligde oynadığı dokuz maçın sekizini kazandı.

Haaland'dan önce bitiricilik konusunda sorunlar yaşayan Dortmund, Norveçli oyuncu sayesinde kale önünde çok daha tehditkâr bir takıma dönüştü ve Haaland ilk dokuz lig maçında 10 gol attı. karşısında da verilen arada formundan bir şey kaybetmediğini gösteren Haaland, takımının açılış golünü kaydetti ve tabiri caizse, "Nerede kalmıştık?" dedi.

'de ise Kai Havertz bir kez daha parıldadı. Sezona ara verilmeden önce Leverkusen için çıktığı son sekiz maçında beş gol, beş asistlik bir performans sergileyen Havertz, 'e karşı attığı iki golle futbola sanki hiç ara vermemiş gibiydi. Maçın 85. dakikasında yakaladığı net fırsatı gole dönüştürebilseydi, kariyerindeki ilk hat-trick'ini de yapacaktı.

2020'de oynadığı tüm maçlarda dokuz gol, yedi asistle toplam 16 gole doğrudan katkı veren Havertz'ten şu anda Bundesliga'da daha fazla skor üreten bir oyuncu yok.

Yeni Roberto Firmino mu?

2010'ların futboluna Avrupa'da birçok sahte dokuz performansı damgasını vurmuştu. , Roberto Firmino, Dries Mertens ve son olarak Dusan Tadic. Bayer Leverkusen'de ise Peter Bosz, şu sıralarda 2020'lerin sahte dokuzunu hazırlıyor olabilir.

Aslen bir 10 numara olan Havertz, salgından dolayı sezona ara verilmeden önceki son maçında da 'a karşı yine hücum hattının en ucunda sahte dokuz rolünde kullanılmış ve maçı bir gol, bir asistle tamamlamıştı. Bosz, oyuncusunun o maçtaki performansından memnun kalmış olacak ki, dün akşamki Werder Bremen maçında da aynı pozisyonda ve rolde kullandı. Sonuç olarak ise iki gol daha kaydetti.

Fakat elbette sahte dokuzların performansı öncelikle attıkları gollerle değil, daha ziyade oyuna olan katkıları üzerinden değerlendirilir. Bosz da maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kai çok özel bir oyuncu, ama bugün en iyi oyununu oynadığını düşünmüyorum. Çok daha iyisini yapabilir" dedi.

Yine de Havertz'in özellikleri sahte dokuzluğa oldukça uygun görünüyor; bir 10 numara için fazla skorer, bir 9 numara için ise fazla yaratıcı. Eğer Leverkusen'de bu roldeki gelişimini sürdürebilirse, Jürgen Klopp'un Timo Werner ile onun arasında bir tercih yapması gerekebilir.

Salgın futbolunun kazananları: Deplasman takımları

Salgın boyunca ve sonrasında tüm insanlığı yeni bir hayat bekliyor. Bu yeni hayatın da elbette kendine göre yeni alışkanlıkları olacak. Bir tür geçiş dönemi olarak adlandırabileceğimiz şu an içinde bulunduğumuz dönemde ise tüm normallerimizi yeniden şekillendiriyoruz ve belki de kendimizi anormal bir gerçekliğin içinde buluyoruz.

Futbol da elbette tüm bu sıra dışılıktan kendi nasibini alıyor. Bilim insanları eylül ayından itibaren futbol karşılaşmalarının kontrollü olarak yeniden seyircili bir şekilde oynanabileceğini söyleseler de futbolun şu anki gerçekliğinde taraftarlara yer olmadığı kesin. Zaten epey zamandır bir televizyon şovuna dönüşen bu oyun, artık bir süre boyunca tamamen bir televizyon etkinliği olarak varlığını sürdürmek zorunda.

Bu yeni gerçeklik ise en azından başlangıç itibarıyla beklendiği gibi deplasman takımlarına yaramış görünüyor. Bundesliga'da bu hafta oynanan dokuz maçın beşini konuk ekipler kazanırken, üçü beraberlikle sonuçlandı ve yalnızca bir ev sahibi takım galip gelebildi; Borussia Dortmund.

Ünlü "sarı duvarından" yoksun olan Dortmund, buna karşın ezeli rakibi Schalke 04'ü kolay geçti. Bakalım önümüzdeki haftalarda diğer ev sahipleri de Dortmund gibi yeni şartlara çabuk uyum sağlayabilecekler mi?