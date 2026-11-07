Leipzig oyuncusu Fransız savunmacı Castello Lukeba, Barcelona'yı tercih ettiği takımlar arasına koyuyor ve Blaugrana'ya transfer olmayı, kariyerinin önündeki dönemde en büyük hayallerinden biri olarak görüyor; bu bilgi bir basın raporuna dayanıyor.

23 yaşındaki savunmacı, gelecek yaz Leipzig'den ayrılmaya hazırlanıyor; zira Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olmanın vaktinin geldiğini düşünüyor. Ayrıca A Millî Fransa Takımı'nı temsil etme fırsatı yakalamak da hedefleri arasında yer alıyor.

Ayrıca oku

Fas ile ortaklığı bozma tehditleri: 2030 Dünya Kupası İspanya seçimlerinin tam ortasında

Barcelona yerine neden Real Madrid'i tercih etti? Gabriel iki kelimeyle yanıt verdi

Lukeba son dönemde menajerlik ajansını değiştirmeye karar verdi; "BS Group International" ajansından ayrılarak, Barcelona oyuncusu Jules Koundé'yi de temsil eden "Excellence Sport Nation" ajansına katıldı. Bu adım, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ayrılığı gerçekleşmeyen oyuncunun Alman kulübünden ayrılışını hızlandırmayı amaçlıyor.

"Sky Almanya" kanalı, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 2027 yazında 80 milyon eurodan 65 milyon euroya düşeceğine ve bunun ayrılığını kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca Leipzig'in gelecek yaz oyuncu satışlarından elde edeceği gelirlerle 100 milyon eurodan fazla bir rakama ulaşması gerekiyor; Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramaması hâlinde bu ihtiyacı daha da artabilir, bu da Lukeba'yı ayrılığa en güçlü adaylardan biri hâline getiriyor.

Deco harekete geçti bile

Katalan "Sport" gazetesi, Lukeba'nın yeni temsilcisinin geçtiğimiz ekim ayının sonunda Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile bir araya geldiğini; Fransız savunmacının kulübe transfer olma ihtimalini görüşmek, mali detayları ve transferi tamamlamak için olası formülleri incelemek amacıyla bu toplantıyı yaptığını ortaya koydu.

Lukeba, sol bek olarak sahip olduğu yetenekleri, genç yaşı ve arkadan oyun kurma becerisi sayesinde sportif yönetimin ve teknik direktör Hansi Flick'in beğenisini kazanıyor; bu özellikler Barcelona'nın savunma ihtiyaçlarıyla örtüşüyor.

Barcelona, Dani Olmo transferinin ardından Leipzig ile kurduğu iyi ilişkilerden faydalanabilir; zira Alman kulübü, tüm taraflar için tatmin edici bir mali anlaşmaya varılması şartıyla ödeme yönteminde kolaylıklar sağlamayı kabul edebilir.