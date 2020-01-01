Bundesliga

Bundesliga yeniden sahne alıyor

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13 Mart'ta ertelenen Bundesliga'da heyecan bugün oynanacak altı karşılaşmayla kaldığı yerden devam edecek.

Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında 13 Mart'ta ertelenen Bundesliga yeniden başlıyor.

Ligin 26. haftası altı karşılaşmayla başlayacak. Haftanın en önemli maçı ise Ruhr Derbisi'ne sahne olacak ve Borussia Dortmund sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak.

25 hafta sonunda Bayern Münih 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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    Maçlar seyircisiz oynanacak

    Almanya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler koronavirüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek.

    Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda üç yerine beş oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, beş hakem, dört top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak.

    Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.

    Haftanın programı

    Bugün

    16:30 Augsburg - Wolfsburg

    16:30 Borussia Dortmund - Schalke 04

    16:30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn

    16:30 Hoffenheim - Hertha Berlin

    16:30 RB Leipzig - Freiburg

    19:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

    17 Mayıs Pazar

    16:30 Köln - Mainz

    Haberin devamı aşağıda

    19:00 Union Berlin - Bayern Münih

    18 Mayıs Pazartesi

    21:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

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