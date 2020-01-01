Bundesliga yeniden sahne alıyor
Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında 13 Mart'ta ertelenen Bundesliga yeniden başlıyor.
Ligin 26. haftası altı karşılaşmayla başlayacak. Haftanın en önemli maçı ise Ruhr Derbisi'ne sahne olacak ve Borussia Dortmund sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak.
25 hafta sonunda Bayern Münih 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Maçlar seyircisiz oynanacak
Almanya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler koronavirüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek.
Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda üç yerine beş oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, beş hakem, dört top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak.
Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.
Haftanın programı
Bugün
16:30 Borussia Dortmund - Schalke 04
16:30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
16:30 Hoffenheim - Hertha Berlin
16:30 RB Leipzig - Freiburg
19:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
17 Mayıs Pazar
16:30 Köln - Mainz
19:00 Union Berlin - Bayern Münih
18 Mayıs Pazartesi
21:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen