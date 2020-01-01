Bundesliga yeniden sahne alıyor

13 Mart'ta ertelenen Bundesliga'da heyecan bugün oynanacak altı karşılaşmayla kaldığı yerden devam edecek.

Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında 13 Mart'ta ertelenen yeniden başlıyor.

Ligin 26. haftası altı karşılaşmayla başlayacak. Haftanın en önemli maçı ise Ruhr Derbisi'ne sahne olacak ve sahasında 04'ü ağırlayacak.

25 hafta sonunda 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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Maçlar seyircisiz oynanacak

’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler koronavirüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek.

Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda üç yerine beş oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, beş hakem, dört top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak.

Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.

Haftanın programı

Bugün

16:30 -

16:30 Borussia Dortmund - Schalke 04

16:30 - Paderborn

16:30 -

16:30 RB Leipzig -

19:30 - Borussia

17 Mayıs Pazar

16:30 Köln -

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19:00 Union Berlin - Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

21:30 -