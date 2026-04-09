Bundesliga, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Maçları televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Bundesliga her yıl pek çok insanı büyülemektedir. Sınırların ötesinde, özellikle BVB ve Bayern uluslararası alanda da çok özel bir çekiciliğe sahiptir ve bu sayede yabancı izleyicileri kendine çekmektedir. Ülkenin en popüler spor turnuvasının tüm maçlarını nereden izleyebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz!

Bundesliga, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Maçları televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor/yayınlıyor?

Bundesliga, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Sky ve DAZN'nin TV hakları ne kadar süreyle geçerli?

Bundesliga'da 2025/26 sezonundan itibaren hak dağılımında bir değişiklik var. Alman futbolunun en üst ligindeki maçları takip etmek isteyenler, iki sağlayıcıya başvurmak zorunda.

Birincisi, Sky "Flutlicht-Freitag" (Işıklı Cuma) kapsamında maç gününün açılışını yapan akşam maçını ve Cumartesi günkü tüm maçları yayınlıyor. Ücretli TV sağlayıcısı, maçları hem lineer TV'de hem de SkyGo ve WOW'da canlı yayın olarak gösteriyor.

Öte yandan, cumartesi günleri yayınlanan popüler konferans programı DAZN'e taşındı. Maçlar arasındaki canlı bağlantıların yanı sıra, pazar günkü maçlar da yine DAZN'de özel olarak yayınlanmaya devam edecek. Lineer TV yayınının yanı sıra, ana sayfada veya uygulamada erişilebilen ek bir canlı yayın da sunulacak. Şu anda tahsis edilen yayın hakları, her iki sağlayıcı için de 2028/29 sezonuna kadar geçerli olacak.

Ayrıca, sezonun açılış ve kapanışında seçilmiş bazı maçlar ücretsiz TV'de izlenebilecek. Bu konuda haklar özellikle Sat.1'e ait.

