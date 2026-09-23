Bundesliga'ya dönüş mü? David Alaba'nın yeni kulübü iddiaya göre belli oldu

Transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun duyurduğuna göre, Avusturyalı oyuncu ile Serie A kulübü Udinese Calcio iş birliği konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı. Ancak son bazı detayların hâlâ netleştirilmesi gerekiyor.

Defans oyuncusu son olarak Real Madrid'de forma giydi. Ancak İspanyol rekor şampiyonu, son yıllardaki çok sayıdaki sakatlık nedeniyle savunmacıyla sona eren sözleşmesini yazın ötesine uzatmama kararı aldı.

O tarihten bu yana 34 yaşındaki oyuncu kulüpsüz durumda ve bu nedenle ilgilenen bir kulübe bonservissiz olarak katılabilir. Son olarak Bundesliga ekibi Union Berlin'in gevşek bir ilgi gösterdiği belirtilmişti, bunun yanı sıra Avusturyalı oyuncu Meksika kulübü Club America ve altyapısından yetiştiği Austria Wien'e dönüşle de anılmıştı. HSV ile ilgili de spekülasyonlar vardı.

Aynı zamanda menajerliğini de yapan babası, Kronen Zeitung'a verdiği demeçte geleceğine dair kararın an meselesi olduğunu açıkça ifade etti: "Çok sayıda talep oldu. ABD'de, Avrupa'da, her yerde. Devam edecek, bunu biliyorum. Buna devam edecek. Nasıl devam edeceğini yakında açıklayacak. Kendini son derece iyi hissediyor."

David Alaba kariyerinde hangi kulüplerde oynadı?

Alaba, 2008 ile 2021 yılları arasında TSG Hoffenheim'daki bir yıllık kiralık dönemi dışında Bayern Münih ile sözleşmeliydi. Avusturyalı oyuncu burada tüm kulvarlarda 431 resmi maça çıktı (33 gol, 55 asist) ve bunlar arasında iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Daha sonra Madrid'de Eflatun-Beyazlılar'a transfer oldu ve burada uzun süren sakatlık sorunları nedeniyle son dönemde giderek daha az forma şansı buldu. Buna rağmen Blancos ile de iki kez Devler Ligi kupasını kaldırdı.

Alaba son resmi kulüp maçına geçen mayısta Real'in Athletic Club'ı 4-2 yendiği karşılaşmada çıktı. Ayrıca ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda da Avusturya formasıyla sahaya çıktı.